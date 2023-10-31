“خبر بمليون جنية”.. تعرف على التصنيف العالمي “لأجمل نساء الدول العربية”… هتنصدم من مكانة المرأة المصرية والسعودية!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم معظم الفتيات والنساء بمظهرها وجمالها الداخلي والخارجي حيث تحب دائماً أنها جذابة وجميلة مما يعطيها الاحساس بالثقة بالنفس إلى جانب رغبتها الدائمة في لفت الانتباه بأنوثتها وجاذبيتها وسماع كلمات الثناء والإطراء من كل من حولها، لهذا السبب تقوم عدد من المجلات العالمية بعمل استفتاء سنوي حول أكثر نساء العالم جمالاً وجاذبية وكذلك أيضاً مواقع مختلفة على الإنترنت من بينها موقع رانكر الأمريكي الأكثر شهرة الذي يهتم بجمال المرأة خاصة المرأة العربية وتصنيفها على مستوى العالم.

تصنيف أجمل نساء الدول العربية

قام الموقع الأمريكي الشهير بتصنيف المرأة العربية والذي كانت نتائجه كالتالي:

تحتل المرأة السورية المركز الأول كأجمل نساء المنطقة العربية بأكملها.

تأتي المرأة المغربية والتونسية في المركز الثاني والثالث بنفس عدد النقاط حيث التنافس بينهما متساوي.

بينما فلسطين تتربع على المركز الرابع وكذلك لبنان في المركز الخامس.

يليها في المركز السادس المرأة الجزائرية ويتبعها بعد ذلك المرأة المصرية في المركز السابع.

ثم تأتي العراق والأردن معاً في المركز الثامن.

بينما كل من السعودية والسودان وليبيا واليمن والبحرين في المرتبة التاسعة.

احتل المركز الأخير نساء دول الإمارات وموريتانيا والكويت وقطر وعُمان والصومال.

ترتيب أجمل نساء العالم

على صعيد العالم تراجع تصنيف المرأة العربية ضمن تنافس 160 دولة على مستوى العالم حيث جاءت سوريا بالمركز 31 بينما تأتي المرأة التونسية في المركز 36 لتتقدم على منافستها من المغرب في المركز 39، والجدير بالذكر أن التقييم يعتمد على عدة جوانب فيما يتعلق بمشاهير النساء العربية في التاريخ إلى جانب الوجوه النسائية الأكثر شهرة في عصرنا الحالي.