“هترجعي لعز شبابك حتى لو عندك 70 سنة”…استخدمي بذور الكتان يوميا بهذه الطريقة وانسي كل همومك جربي ومش هتندمي!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من السيدات والفتيات وخاصة المقبلين على الزواج من مشاكل كثيرة في البشرة حيث يبحثون عن وصفات طبيعية دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل التي تخص البشرة حيث أنها تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة كما أنهم يبحثون عن وصفات طبيعية غير مكلفة لذلك نقوم بمساعدتهم للحصول على وصفات طبيعية ومن هذه الوصفات هي استخدام بذور الكتان حيث أنها من الأعشاب الطبيعية التي كانت تستخدم منذ القدم في علاج مشاكل الجسم كما أنها تستخدم أيضا في عمل وصفات منزلية تخص البشرة والشعر لذلك سوف نتعرف عليها بالتفصيل من خلال هذا المقال.

فوائد استخدام بذور الكتان للبشرة

تستخدم بذور الكتان في علاج جميع مشاكل البشرة حيث أنها علاج طبيعي لترطيب الجلد وتلطيفه كما أنها علاج لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة كما أنها تستخدم لتنشيط الدورة الدموية في البشرة كما أنها تعمل على تفتيح المناطق الحساسة مثل منطقة تحت الإبط ومنطقة الكوع والركبة كما أنها تساعد في إزالة الجلد الميت من البشرة كما أنها علاج قوي للهالات السوداء ويعمل على التخلص من تجاعيد البشرة وعلامات تقدم السن نهائيا.

طريقة استخدام بذور الكتان

يمكن استخدام بذور الكتان بكل سهولة لعلاج جميع مشاكل البشرة وهي أن نقوم بطحن كمية من هذه البذور ونقوم بإضافة معها كمية من زيت الزيتون مع كمية من عسل النحل مع كمية من ماء الورد ونقوم بترك كل هذه المكونات مع بعضها لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم نقوم بدهن البشرة من هذه المكونات ونتركها على البشرة حتى تجف تماما ثم نقوم بشطف البشرة بماء فاتر.