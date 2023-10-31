“ضاع عمرنا ومنعرفش أهميته “…استخدمي بذور الفلفل الأخضر وحلي بيها كل مشاكلك جربيها والنتائج جبارة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفلفل الأخضر من الخضروات الأساسية الموجودة في المنزل حيث أنه لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا اليومية كما أنه من الخضراوات المليئة بالمعادن والفيتامينات حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والكالسيوم كما أنه غني بفيتامين سي الذي يعمل على رفع مناعة الجسم كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي عند الإنسان كما أنه علاج طبيعي لتنشيط الدورة الدموية في الجسم كما أنه يعالج نزلات البرد والانفلونزا كما أثبتت الدراسات العلمية بأن ليس الفائدة مقتصرة على الفلفل فقط بل أن بذور الفلفل أيضا له فوائد كثيرة لا يعرفها الكثير وهذا ما نقوم بتوضيحه من خلال مقالنا.

فوائد بذور الفلفل الأخضر

تستخدم بذور الفلفل الأخضر في علاج كثير من المشاكل التي تواجه الأشخاص حيث أنه علاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي فيعمل على تنظيم حركة الأمعاء كما أنها تساعد في تخليص الجسم من السموم المتراكمة كما أنه يستخدم كعلاج قوي وطبيعي لإنقاص الوزن الزائد الذي يعاني منه الكثير حيث أنه يعمل على إزالة الدهون من الجسم وخاصه دهون منطقة البطن والأرداف كما أنه يقضي على البطن السفلية فيجعل البطن مسطحة كما أنه يعالج تقلصات الأمعاء وعلاج قوي لقرحة المعدة.

طريقة تناول بذور الفلفل

يمكن تناول بذور الفلفل الأخضر بطريقة سهلة وسريعة وهي أن نقوم بوضع بذور الفلفل في كمية قليلة من الماء مع كمية من بذور الكمون ونقوم بوضعها على النار ونقوم بوضع كمية من الماء من الوقت للآخر ونتركهم على درجة الغليان لمدة 15 دقيقة ثم نقوم برفعه من على النار ثم نترك المكونات حتى تبرد نهائي ثم نقوم بتصفيتها وتناولها قبل كل وجبة.