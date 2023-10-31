«بيتك هيتخرب بسبب الاكلة دي» … امرأة تقوم بطلب الخلع من زوجها لأنه يتناول هذا النوع من الطعام…متاكلش الاكلة دي تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تزخر ساحات محاكم الأسرة بالعديد من الحكايات والقصص التي تروى بين أزواج متخاصمين إن حلم بناء حياة زوجية هادئة ومستقرة أصبح يبدو وكأنه كابوسٌ يطاردهم على مدار الساعة تلك الآمال المحطمة تدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى أروقة المحاكم بعد محاولات مكثفة لإيجاد حلاً لمشكلاتهم الزوجية وهذا ما يجسد حجم التحديات التي يواجهها الأزواج في مجتمعنا الحديث.

هنا يصبح التوجه إلى محكمة الأسرة الخيار الوحيد للبعض بعد محاولات مكثفة لإيجاد حلاً لمشاكلهم في هذا السياق، يبدأ الطرفان في التعامل مع المشكلات الزوجية أمام القضاء، حيث يتم استماع إلى جانبي النزاع والبحث عن حلول قانونية تناسب الوضع العائلي والقوانين المحلية.

تقف “فرح” أمام قاضي محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وعيناها تعبسان وقلبها ينزف الألم، وتبدأ بسرد معاناتها مع زوجها قائلة: “لقد تزوجت منذ 8 سنوات، وكان زواجنا في البداية كجواز صالونات بين موظف، وأنجبنا طفلين لقد كنت دائمًا موجودة لأساعده في تلبية احتياجات المنزل.”

مع مرور الزمن، اكتشفت “فرح” أن زوجها لا يهتم بنظافته الشخصية في البداية، ظنت أن السبب وراء هذا الأمر هو وحدته بعد فترة من العزوبة، ولكن مع مرور الوقت، أصبح الأمر أسوأ يتناول البصل والثوم بشكل دائم، ولا يولي اهتمامًا لنظافته الشخصية بعد تناوله للطعام.

في هذه اللحظة، تشعر “فرح” بأنها تواجه تحدٍ كبير في الحفاظ على علاقتها الزوجية، وقررت اللجوء إلى المحكمة للبحث عن حلاً لهذه المشكلة التي باتت تؤثر سلبًا على حياتها وحياة أطفالها.