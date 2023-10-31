لا يخطر على بال العفريت.. سلك المواعين طلع كنز واستخداماته كتير هتنبهري لما تعرفيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الشائع لدى السيدات أن سلك مواعين يستخدم في تنظيف أواني الطبخ من الأوساخ وبقايا الطعام و تلميع الحلل وصدا الألومنيوم، ولكن لايقتصر على هذا الاستخدام، ولكن أصبح هذا السلك له استخدامات عديدة سواء استخداماته الأساسية بعيداً عن تنظيف أواني المطبخ سواء كان مصنوع من مادة الالومنيوم او الفولاذ المقاوم للصدأ ،وهذا ما سوف نوضحه إليكم خلال هذا المقال.

ما هي الاستخدامات المختلفة لسلك المواعين؟

منذ العصور القديمة استخدمت ربات البيوت سلك المواعين لتنقية الصحون والأوعية، وبمرور الوقت تم اختراع العديد من الخيارات التي يمكن إدخال سلك المواعين بها ومن أبرز هذه الطرق الآتي:

تنظيف المواعين

عليك استخدام سلك المواعين ازالة الاوساخ من المواعين والأواني الملوثة لأنه يقضي على الدهون والصدا بشكل قوي للغاية ولكن هناك عدة خطوات يمكنك أن تستغلي سلك المواعين لعمل عدة أفكار عند غسل المواعين منها الآتي:.

قص الجانب العلوي من زجاجة بلاستيكية فارغة ثم ادخلي السلك إلى هذا الجانب وحركيه داخل الغطاء ثم اغلقي هذه الزجاجة بشكل محكم وبذلك الأمر يمكنك تنظيف الصحون والأواني بكل سهوله

تطهير الأسنان

يمكنك تلميع أسنانك باستخدام سلك المواعين الرقيق حيث كانت النساء منذ قديم الزمان تقوم باستخدام هذه الطريقة لذلك خاصة إذا كانت الأسنان في حالة اصفرار وجود تسوس وإليكم خطوات هذه الطريقة على النحو التالى: