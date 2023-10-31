«انسي التجاعيد وعلامات الشيخوخة بالوصفة دي» … عشبة بسعر خيالي هترجعك شباب من تاني حتي لو عديت ال70…وداعا للتجاعيد واهلا بنضارة البشرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بذور الكتان هي بذور نبات الكتان (Linum usitatissimum)، وهي مصدر مهم للعديد من العناصر الغذائية والفوائد الصحية تُعرف بذور الكتان أحيانًا باسم “البذور اللينة” نظرًا لنعومتها وقشرها الرقيق تحتوي هذه البذور على مجموعة من المركبات الغذائية المفيدة، بما في ذلك الألياف والدهون الصحية والبروتين والفيتامينات والمعادن.

ماسك بذور الكتان للبشرة

ماسك بذور الكتان هو واحد من العلاجات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحسين صحة البشرة.

المكونات:

بذور الكتان: ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة .

عسل نحل: ملعقة صغيرة .

زيت الزيتون: ملعقتين صغيرتين .

عصير الليمون: ملعقة صغيرة (اختياري ).

زبادي طبيعي: ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

قم بطحن بذور الكتان إذا لزم الأمر، حتى تصبح مسحوقًا ناعمًا. قم بخلط المسحوق مع العسل وزيت الزيتون في وعاء صغير. إذا كنت ترغب في إضافة تأثير مبيض للبشرة، يمكنك إضافة عصير الليمون. قم بإضافة الزبادي وامزج المكونات جيدًا حتى تحصل على مزيج متجانس. قبل استخدام الماسك، تأكد من أن وجهك نظيف. يمكنك استخدام منظف خفيف إذا لزم الأمر. ضع الماسك على وجهك بالتساوي، تجنب منطقة العينين والفم. اترك الماسك على وجهك لمدة 15-20 دقيقة. بعد ذلك، قم بشطف وجهك بماء فاتر وجاففه بلطف بمنديل ناعم.

هذا الماسك يمكن أن يساعد في ترطيب البشرة، وتحسين ملمسها، وتفتيحها إذا تم إضافة عصير الليمون يمكن استخدام هذا الماسك بشكل منتظم وفقًا لاحتياجات بشرتك.