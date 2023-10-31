كنز كبير كنتي هترميه.. لن ترمي الريسيفر القديم بعد اليوم بداخله كنز تعرف عليه الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح جهاز الرسيفر الكبير الحجم الذي كنا نستخدمه منذ سنوات قليلة غير مقبول في هذه الأيام بسبب ظهور أجهزة الرسيفر الصغيرة الحجم التي قد تكون غير ظاهرة تماماً وهناك العديد من الشاشات التلفزيونية التي يكون بداخلها الرسيفر، وبالتالي لا نحتاج إلى الرسيفر القديم الذي يوجد بداخله كنز كبير ولكن لا نعرف تماماً هذه المعلومة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال هذا المقال والفوائد الرهيبة التي توجد داخل الرسيفر.

الأجزاء الرئيسية داخل جهاز الرسيفر والتي تحتاج إلى استخدامها

فيما يخص الجانب المتعلق بتوصيل نظام المسار الكهربائي داخل بعض من الاعمال الابتكارية يمكن الاستفادة منها على النحو التالى:

أولًا يجب تعديل سرعة المسار الكهربائي الموجود داخله لزيادتها إلى 220 فولت، مما يعزز فعاليته للوصول إلى 24 فولت في الثانية.

يجب الاهتمام بجودة الشحن المرتبطة بجهاز الرسيفر، كما عليك تحسين جودة تطبيق الشحن، والعديد من الأجهزة الأخرى يمكنها التحكم في هذا الجانب الكهربائي الهام الذي يتواجد داخل الرسيفر.

الجوانب المهمة داخل جهاز الرسيفر

يمكن استغلال عدد كبير من الأجهزة بشكل فعّال، ومن بين هذه الأجهزة: