ضعي كيس الملح على أنبوبة البوتاجاز فكرة تريحك طول عمرك وتوفر لك فلوسك 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحيانا نجد أنبوبة الغاز قد انتهت في وقت قصير دون أي سبب واضح، فهذا الأمر يسبب قلق لدى ربه المنزل خاصة أن أسعار أنابيب الغاز مرتفعه جداً عما كانت عليه الأول، فقام العديد من المواطنين بالبحث عن طرق فعالة لتقليل إستهلاك أنابيب الغاز فهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال وهو إستخدام كيس الملح الذي يساعد على إزالة مشكلة إستهلاك الغاز في وقت قليل، كما يساعد على توفير الطاقة إليكم طريقة إستخدام الملح لذلك الأمر.

استخدامات الملح للأنابيب

يمكنك إستخدام كيس الملح للاستفادة من فوائده عند تقليل إستهلاك الغاز، فيجب علينا أن نحافظ على المواد الطبيعية لتحقيق أكبر استفادة منها عن طريق إتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

في البداية تأكد بعدم وجود أي تسربات في أنابيب الغاز قبل البدء في تنفيذ هذه الفكرة لأنه قد يكون هناك تسريب صغير يؤدي إلى إستهلاك كبير للغاز بشكل متواصل لذلك عليك فحص الأنابيب وإصلاح أي تسرب قبل إستخدام كيس الملح.

ثم جهزي محلول الملح بأخذ كوب من الملح وتذويبه مع كوب من الماء الدافئ ويجب أن تتاكد من اذابه الملح تماماً في الماء.

ثم اسكب المحلول في الأحواض والمصارف التي تتصل بالأنابيب وتستطيع إستعمال الملح في المطبخ والحمامات وأي مكان آخر قريب من أنابيب الغاز.

عليك بترك المحلول لمدة أربع ساعات وسيعمل محلول الملح والماء على تنظيف الأنابيب وإزالة جميع الرواسب العالقة.

طريقة ترشيد استهلاك الغاز بواسطة الملح

اليكم طريقتان يمكنك استخدامهم لتقليل إستهلاك على أنابيب والحفاظ على استمرارها أطول فتره ممكنه