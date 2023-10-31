دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستخدم في العادة جميع الطرق التقليدية للتخلص من الحشرات والابراص ولكن بلا فائده ونضطر إلى شراء المبيدات الحشرية ولكن لا تعطي الا نتيجه مؤقته وبالتالي سوف ترجع إليك هذه الحشرات مره اخرى للمنزل فسوف ندلك اليوم على أفضل الطرق المجربة والفعالة للقضاء على جميع الحشرات من المنزل بشكل طبيعي وبدون أي تكلفة عن طريق التخلص من مصادر وأسباب وجودها في المنزل اليكم هذه الطرق الفعالة للقضاء على الحشرات نهائيا و بشكل آمن وصحي.
التخلص من الابراص نهائياً
هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها للتخلص من مصادر جذبها للمنزل إليك بعض النصائح:
- ازالة بقايا الطعام أولا بأول وتنظيف المكان الذي نتناول به جميع الوجبات حتى لا تتغذى هذه العشرات على فتافيين الطعام
- إصلاح التسريبات يجب ان نتاكد من عدم وجود اي تسربات في الحنفيات او الانابيب لأنها مصدر رطوبة للابراص.
- اللجوء إلى استخدام من وصفات الطبيعيه مثل وصفه البصل ومسمار القرنفل او رش الملح والخل والليمون مع وضع قشر البيض الذي يخاف منه الابراص خوفا من ان هناك صعبين سوف تبتلعها.
- تنظيف المنزل ومسح الأرضيات للتأكد من وجود اي حشرات في اركان المنزل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 خطوات سحرية تقدري تتخلصي بيها من الحشرات في منزلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.