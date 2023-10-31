دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سحري ضعي البصل على القرنفل وشوفي هيعملوا إيه في شعرك بجد مش هتصدقي النتيجة”!,

الشعر الطويل والكثيف هو حلم الكثير من النساء، وقد تلجأ بعضهن إلى استخدام المنتجات الكيميائية للحصول على هذا الحلم، ولكن هذه المنتجات قد تضر بالشعر في بعض الأحيان، لذلك، تبحث الكثيرات عن طرق طبيعية لتطويل الشعر، ومن هذه الطرق وصفة البصل والقرنفل.

فوائد البصل والقرنفل للشعر

يمتلك البصل والقرنفل العديد من الفوائد للشعر، ومن أهمها:

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تحفيز نمو الشعر: يحتوي البصل على نسبة عالية من الكبريت، وهو من العناصر المهمة لنمو الشعر، كما يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحفيز نمو الشعر.

تقوية الشعر: يعمل البصل والقرنفل على تقوية الشعر وجعله أكثر مقاومة للتلف.

تكثيف الشعر: يساعد البصل والقرنفل على تكثيف الشعر وجعله أكثر صحة.

علاج تساقط الشعر: يساعد البصل والقرنفل على علاج تساقط الشعر ومنع حدوثه.

طريقة عمل وصفة البصل والقرنفل لتطويل الشعر

المكونات:

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حبة بصل كبيرة

10 حبات قرنفل

ماء مغلي

طريقة التحضير:

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قشر البصل وابشره.

أضف القرنفل إلى البصل المبشور.

أضف الماء المغلي إلى البصل والقرنفل.

اتركي الخليط لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي، صفي الخليط واستخدميه كقناع للشعر.

اتركي القناع على الشعر لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء والشامبو.

نصائح لاستخدام وصفة البصل والقرنفل لتطويل الشعر

استخدمي وصفة البصل والقرنفل مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.

قبل تطبيق القناع على الشعر، تأكدي من اختباره على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

بعد غسل الشعر، استخدمي بلسم أو كريم للشعر لترطيبه.

وصفة البصل والقرنفل هي طريقة طبيعية وفعالة لتطويل الشعر وزيادة كثافته، يمكنك تجربة هذه الوصفة وستلاحظين الفرق بعد عدة أسابيع من الاستخدام.

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