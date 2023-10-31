«ازاي عايشين ومنعرفش؟!» … فاكهة رائعة تساعد في تحسين صحة الكلي وتخلص الجسم من السموم …تعرف عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف الكلى والكبد يعد من الأمور الضرورية التي يجب أن يهتم بها الفرد لضمان الحفاظ على صحة ووظائف هاتين الأعضاء الحيويتين في الجسم بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نفهم أنهما يعملان كأجهزة تصفية رئيسية ومساهمة في تنقية الدم وإزالة الفضلات والسموم من الجسم، تلعب الكلى دورًا مهمًا في تنظيم مستوى السوائل والأملاح في الجسم، بينما تساهم الكبد في معالجة السموم وإنتاج الصفراء التي تساعد في هضم الدهون لذلك، من المهم أن نتخذ إجراءات للحفاظ على صحتهما وضمان عملهما بكفاءة. فاكهة تفتت حصوات الكلى وتخلص الجسم من السموم يمكن استخدام القرنبيط المهروس بدلاً من البطاطس للحصول على طبق جانبي منخفض البوتاسيوم بذلك يمكن تلبية احتياجات الأشخاص الذين يحتاجون لتقليل استهلاك البوتاسيوم في نظامهم الغذائي. التوت الأزرق يعتبر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة يحتوي التوت الحلو على مركبات مضادة للأكسدة تُعرف باسم الأنثوسيانين، والتي تمكن قد تساهم في حماية القلب والأوعية الدموية، والوقاية من بعض أنواع السرطان، وتقليل خطر التدهور المعرفي، والمساهمة في منع مرض السكري. العنب الأحمر ليس فقط لذيذًا ولكنه أيضًا يوفر العديد من الفوائد الصحية إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل الألياف وفيتامين C، والتي تساهم في دعم صحة الجسم وتعزيز الجهاز المناعي بعض الاطعمة والمشروبات التي تساعد في تحسين صحة الكلي الفواكه الحمضية: مثل الليمون والبرتقال، والتفاح. هذه الفواكه تحتوي على فيتامين C الذي يمكن أن يساعد في تفتيت بعض أنواع حصوات الكلى. الخيار: يُعتقد أن الخيار يساهم في تعزيز عملية تنظيف الكلى والتخلص من السموم. الشاي الأخضر: يُعتقد أن مشروب الشاي الأخضر له فوائد محتملة لصحة الكلى بسبب مضادات الأكسدة فيه.

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