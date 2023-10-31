«هي دي الاخبار ولا بلاش» … اكتشاف كنوز جديدة في مصر يثير قلق السعودية والإمارات بشأن ازدياد ثراء مصر مقارنة بالدول الخليجية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القلق يسيطر على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بعد العثور على كنوز جديدة في مصر التي قد تجعلها أغنى من دول الخليج فقد اكتشف علماء الآثار كنوزًا جديدة من مدينة هيراكليون، وهي المدينة المصرية “المفقودة” التي ابتلعتها أمواج البحر الأبيض المتوسط قبل أكثر من ألف عام ومن بين الاكتشافات الثمينة التي شملتها هذه العمليات، تم العثور على مجوهرات ذهبية وأطباق فضية، بالإضافة إلى جهاز صب ذي شكل غريب يشبه بطة.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون رمزًا يُعرف باسم “Djed”، وهو عمود مصنوع من الحجر الأزرق اللازورد ويتخذ شكلًا غريبًا يمثل يدًا خزفية وقبل تأسيس الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر في عام 331 قبل الميلاد، كانت هيراكليون هي أكبر ميناء في مصر على البحر الأبيض المتوسط لعدة قرون فرانك جوديو، العالم البحري الفرنسي الذي أعاد اكتشاف هيراكليون في عام 2000، وصف هذه الاكتشافات الجديدة بأنها “ثمينة” و “مؤثرة”، وأشار إلى أن تأسيس هيراكليون تقريبًا كان في القرن الثامن قبل الميلاد.

قبل أن تنجرف بأعماق البحر الأبيض المتوسط، كانت مدينة هيراكليون هي بوابة دخول مصر للسفن القادمة من عوالم اليونان القديمة على الرغم من مكانتها الاستراتيجية البارزة، تعرضت هذه المدينة الساحلية للعديد من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل وأمواج التسونامي يُعتقد أنها اغمرت تمامًا في القرن الثامن الميلادي، واليوم، تكمن بقايا هيراكليون تحت سطح البحر، ويُقدر موقعها بنحو أربعة أميال (7 كيلومترات) من الساحل الحالي لمصر.

أُجريت أحدث أعمال التنقيب في القناة الجنوبية للمدينة المفقودة في شهر يوليو من هذا العام وتم خلال هذه العمليات اكتشاف بقايا معبد كبير كان مكرسًا لإله الهواء المصري، آمون وأشار جوديو إلى أن تلك الكتل الضخمة من حجر المعبد انهارت خلال حادث كارثي يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، وهو حادث وقع قبل حوالي ألف سنة من انغمار المدينة بأكملها في أعماق البحر ولاحظ أيضًا أنه تم العثور في موقع المعبد على أدوات طقوس فضية ومجوهرات ذهبية وحاويات مرمرية هشة، مما يُظهر غنى هذا الموقع بالكنوز والآثار الثمينة التي تروي تاريخًا غنيًا لمدينة هيراكليون.