«ولا الجن الأزرق نفسه يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت الهواتف المحمولة أداة لا غنى عنها، حيث تلعب دورًا حاسمًا في أداء المهام والأعمال في مجموعة من المجالات حول العالم. تحمل هذه الهواتف أهمية كبيرة في حياة الأفراد، وتُعتبر واحدة من أبرز سمات العصر الحديث بالنسبة للجميع، تحمل الهواتف المحمولة العديد من الوظائف، بما في ذلك وضع الطائرة، الذي يُعتَقَد عادةً أنه يُفعل فقط أثناء السفر بالطائرة، ومع ذلك يوفر هذا الوضع العديد من المزايا الأخرى التي سنستعرضها في الفقرات التالية.

فوائد وضع الطيران في الهاتف المحمول:

1. تعزيز الأمان: عند تنشيط وضع الطائرة، يُتعطَّل البلوتوث، مما يحمي بيانات الهاتف من السرقة أو المحاولات الاختراق.

2. توفير البطارية: يقلل وضع الطائرة من استهلاك البطارية، مما يسمح بشحنها بسرعة أكبر في وقت قصير.

3. حماية الخصوصية: يُلغي البلوتوث تلقائيًا في وضع الطائرة، مما يمنع الاتصالات غير المرخصة ويضمن الخصوصية.

أهمية استخدام وضع الطيران:

تُطلب الشركات الطيران من المسافرين تنشيط وضع الطائرة أثناء الرحلات لمنع المكالمات والرسائل. ورغم هذا الاستخدام المقصود، يمكن استغلال وضع الطائرة لأغراض عملية أخرى، منها:

1. شحن أسرع: يُسرِّع تنشيط وضع الطائرة عملية شحن البطارية.

2. زيادة عمر البطارية: يحفظ هذا الوضع عمر البطارية خلال الاستخدام.

3. المحافظة على البيانات والخصوصية:يُفصِل وضع الطائرة الاتصال بالإنترنت، مما يوفر البيانات ويحافظ على الخصوصية.