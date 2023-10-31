«معجزة ربانية»..لن تصدق ما الذي يحدث عند تناول زيت الزيتون على الريق بهذه الطريقة لمدة 7 أيام وشاهد المفاجأة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في السنوات الأخيرة، أدى انتشار الأمراض البكتيرية والفيروسات إلى دفع الناس إلى فحص أنظمتهم الغذائية، مركزين على تأثيرات الأطعمة على الصحة ومحتواها الحراري، ارتفعت شعبية علاجات الطب البديل، خاصة زيت الزيتون، بفضل فوائدها الصحية الملحوظة، زيت الزيتون، الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية والدهون المفيدة، يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب.

تناوله على معدة فارغة يوفر فوائد متعددة، بما في ذلك الحفاظ على تطور الخلايا، وحماية الجسم من العدوى، والوقاية من مشاكل القلب، وتخفيف أعراض الأمراض الالتهابية في الأمعاء، وضبط مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتسهيل حالات الإمساك، وضبط مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، وتقليل الضرر الذي يحدثه الجذور الحرة في الجلد والأنسجة، وتقليل خطر الإصابة بالأورام السرطانية، وكبح الشهية، ومساعدة عملية الهضم. الجرعة الموصى بها من زيت الزيتون على معدة فارغة يمكن أن تحقق هذه الفوائد.

زيت الزيتون يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

1. غني بالمضادات الأكسدة: يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم.

2. مفيد للقلب: يمتلك زيت الزيتون الدهون الأحادية غير المشبعة والتي تعزز من صحة القلب وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

3. مضاد للالتهابات:يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

4. يحسن صحة الجهاز الهضمي: يمكن أن يساعد زيت الزيتون في تخفيف الإمساك وتحسين صحة الأمعاء.