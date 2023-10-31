دلعي جوزك وابهريه..طريقة جهنمية بزيت الزيتون والقرنفل سوف تخلصك من جميع مشاكل الشعر والجسم 3% فقط يعرفها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من الفتيات يبحثن عن وصفات طبيعية تكون مفيدة للبشرة، خاصةً خلال الفترة التي تقترب فيها من الزواج، حيث ترغب كل فتاة في أن تكون بشرتها نضرة وجميلة خلال تلك الفترة، ومن المعروف أن وجود علامات الشيخوخة المبكرة أو التجاعيد هو واحدة من الأمور التي ترغب كل فتاة في التخلص منها. لذا، سنشرح كيفية الحفاظ على البشرة ناعمة وجميلة باستخدام مكونات طبيعية في هذا المقال.
من المعروف أن زيت الزيتون هو واحد من أكثر الأشياء المفيدة للبشرة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مفيد أيضًا للشعر، حيث يحتوي زيت الزيتون على عدد كبير من العناصر الضرورية التي تساعد في نشاط البشرة ونضارتها. يمكن صنع قناع من زيت الزيتون والقرنفل باستخدام الخطوات التالية:
1. اخلطي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت جوز الهند.
2. قومي بطحن حبوب القرنفل بشكل جيد، ثم قومي بمزج البودرة مع الزيوت حتى تتكون عجينة متجانسة.
3. ضعي الخليط بالتساوي من الجذور حتى الأطراف للشعر.
4. دعي القناع يجلس لمدة لا تقل عن ساعة ثم اشطفي الشعر جيدًا بالشامبو والماء.
لكي تحصلي على نتائج جيدة، يجب أن تقومي بهذا القناع مرة واحدة في الأسبوع وتستمري في استخدامه لمدة حوالي شهرين أو أكثر، ستحصلين على شعر صحي.
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