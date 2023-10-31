«حيلة جهنمية هتغير حياتك»..زر في موبايلك يفتح لك جميع الشبكات الواي فاي 2023..نت ببلاش للأبد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الأونة الأخيرة يبحث العديد من الأفراد عن طرق للاتصال بشبكات الواي فاي والدخول إليها، سواءً عبر منصات مثل يوتيوب أو مواقع متنوعة، وذلك بهدف البحث عن رمز سري يمكنهم استخدامه للاتصال بشبكات الواي فاي المجانية التي يرغبون في الوصول إليها، وكذلك للبحث عن طرق لفتح الشبكات الواي فاي المحمية برمز سري دون استخدام برامج. يجدر بالذكر أن معظم التطبيقات والبرامج المجانية المخصصة لهذا الغرض قد فشلت إلى حد كبير في تحقيق هذا الهدف.

بالنظر إلى كيفية فتح شبكة واي فاي محمية بدون استخدام برامج، يمكنك القيام بذلك بسهولة ومجانًا عبر الخطوات التالية:

1. من إعدادات هاتفك، انتقل إلى قسم الشبكات الواي فاي.

2. ابحث عن الشبكات الواي فاي المتاحة في منطقتك.

3. حدد واحتفظ بالاسم الخاص بالشبكة التي ترغب في الاتصال بها.

4. اختر الشبكة التي احتفظت بها من بين الشبكات المعروضة.

5. قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة، والتي يمكن استبدالها غالبًا بالمصطلح الافتراضي “admin”.

6. انتقل إلى إعدادات عنوان الآي بي وقم بتعيينها على “ثابت”.

7. اكتب الرموز التالية في مكان عنوان الآي بي: 192.168.1.5.

8. انقر على زر “الاتصال”، وسيقوم جهازك بالاتصال بالشبكة، مما يمنحك الوصول المجاني إلى واي فاي WPS. يسمح لك هذا الطريقة بالاستمتاع بالإنترنت المجاني أينما ذهبت، شريطة أن تقوم باتباع الخطوات بشكل سريع ومنهجي.