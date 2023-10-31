«ازاى عايشين ومنعرفش»..طريقة جهنمية لإبعاد حشرات أبو مقص عن المنزل بكل سهولة بدون جهد أو كلفة في ثواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأشخاص الذين يعانون من وجودحشرات أبو مقص في المنزل يبحثون ويبحثون دائما عن السبب، ومن الممكن أن يكون من المفيد معرفة بعض الخصائص المهمة لهذه الآفة لتكوين صورة كاملة عنها وبالتالي تسهيل التعامل معها.

هي حشرات ليلية تفضل الاختباء أثناء النهار والظهور ليلا، تتغذى على مجموعة من النباتات والحشرات، بما في ذلك المواد العضوية المتحللة والنباتات والحشرات الصغيرة، تعيش الأذناب بشكل شائع في الحدائق والفناءات لأنها تحب العيش في الأماكن الرطبة والمظلمة، مثل تحت الصخور وأكوام الخشب والحطام.

أحد الأسباب التي قد تجعلحشرات أبو مقص تغزو الأماكن التي نعيش فيها هو جذبها للرطوبة، تحتاج حشرات أبو مقص إلى بيئة رطبة للبقاء على قيد الحياة، لذا إذا كان منزلك يحتوي على مناطق رطبة، مثل أنابيب تسرب المياه أو قبو رطب، فقد يجذب ذلك الأذناب.

في المناطق الباردة تبحث الأذناب عن مأوى داخلي، مثل العلية أو المساحة المظللة أو المرآب، إذا كانت هناك شقوق أو فجوات في الخارج من منزلك، يمكنها بسهولة الدخول والاستقرار.

السبب الثالث لوجود حشرات أبو مقص في منزلك هو أنها مجذوبة إلى الضوء، مثل العديد من الحشرات الليلية، تجذب حشرات أبو مقص إلى مصادر الضوء، مثل أضواء الشرفة أو أعمدة الإنارة العامة، إذا كانت هذه الأضواء قريبة من منزلك، قد تكون الأذناب مجذوبة إلى الداخل.

كما ذُكر أعلاه، يمكن للأذناب أن تتسلق المنتجات الزراعية أو الزهور التي تحملها من الحديقة، لتجنب ذلك من الضروري التحقق جيدًا وتنظيف أي أشياء من الخارج قبل إحضارها إلى داخل المنزل.