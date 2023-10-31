دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس .. لك ان تتعرف علي ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش القص زي ما كنا فاكرينل، ما زال اناس عديدة من البشر لا يعرفون اي شئ عن القصافة غير انها لقص الأظافر فقط، بالرغم من كونها متعددة الاستخدام الا انه طول عمرنا بنستخدم قصافة الأظافر فى حاجة واحدة فقط وهي تقليم الاظافر والجلد الزائد عن الاصبع، ولكن هل فكرت يوما ما فائدة البروز والفتحات الموجودة بالقصافة ؟ وهل يمكن أن تستفيد بها أم لا ؟، فالاجابة نعم، حيث يمكن الاستفادة من قصافة الأظافر فى العديد من الاستخدامات والاكتشافات الاخرى لتوفر علينا شراء العديد من الادوات لإنجاز الاعمال وبالتالي توفر لنا الكثير من المال والجهد، فمن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ابرز الاكتشافات السحرية المبتكرة التى توفرها لنا قصافة الاظافر بجانب تقليمها للأظافر.

إستخدامات سحرية أخري لقصافة الأظافر .. لم تخطر علي بال احد

هناك استخدامات عديدة يمكنك استغلال قصافة الاظافر بها وذلك حتى لا تقوم بشراء العديد من الاشياء ومن أهم تلك الاستخدامات ما يلي:-

يمكنك استخدام الفتحة الموجود في القصافة في الأعمال اليدوية بالخيوط بوضع الخيط في هذه الفتحة وامداد الخيط وتوصيل القصافة بجانب بكرة الخيط وذلك يمنع فك البكرة باستمرار أثناء الشغل. ويجعل مساحة الخيط المفكوك مناسبة لما يتم سحبه واسخدامه فقط. يمكنك استخدام اللسان الحديدي في القصافة كحامل للموبايل وتثبيته في الوضع الرأسي لسهولة المشاهدة. يمكنك استخدام اللسان الحديدي كـمفك لربط وفك المسامير اذا لم يتاح وجود مفك عادي في المنزل. يمكنك استخدام الجزء المنحني بالقصافة في فتح زجاجات المياه الغازية وكذلك أغطية البرطمانات التي تفتح لأول مرة. عند استخدام اعواد البخور يمكن استخدام القصافة كحامل للعود بوضعه في الفتحة المخصصه ووضع طبق بلاستيكي اسفلها للرماد. يمكنك استخدام القصافة كبديل لقصافة الأسلاك فيمكن عن طريقها فصل البلاستيك الموجود في السلك عن الحديد وكذلك ثني أسلاك الحديد. يمكنك إستخدام القصافة ايضاً في فتح علب الكرتون المغلفة بشريط بلاستيكي ( استخدامها كبديل للقاطع او القطر الحديدي).

كارثة خطيرة .. تجنب استخدام قصافة الأظافر في هذه الحالات فورا

وفقًا للموقع العالمي thelist، حيث أشادت الأبحاث بأن قصافة الأظافر تعتبر جيدة للاستخدام حتى عام واحد فقط، بشرط أن تحافظ عليها نظيفة وخالية من الجراثيم والبكتيريا طوال تلك الفترة. لذا خذ هذا كإشارة لتطهير كل قلامات الأظافر دائمًا، وإبقائها جافة ونظيفة بعد كل استخدام، حتي لا يحدث أذي ميكروبي او بكتيري للأصابع مثل حدوث تلوث في الإصبع نتيجة القص الخاطئ خاصة عند استخدام قصافة غير نظيفة او معقمة، لذا من الاخري ان تهتم بنظافة وتطهير القصافة عقب كل استخدام ، ويفضل ان يكون لكل شخص في المنزل قصافة أظافر خاصة به.