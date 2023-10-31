«عشبة هتنسف الكرش نهائياً».. معجزة ورق الغار ستجعل بطنك مسطحاً وشعرك كثيف خالي من الشيب.. جربيه وحققي كل أحلامك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ورقة الغار المعروفة أيضًا بورق اللورا، هي واحدة من أهم الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في حياتنا اليومية، تُستخدم في طهي الطعام، حيث تمنح الطعام طعمًا جذابًا ورائحة زكية، وهي متوفرة في كل منزل وتعتبر من أساسيات مخزن المطبخ، إنها أيضًا واحدة من الأعشاب الطبيعية التي إنها تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، حيث تحتوي على العديد من الألياف الطبيعية التي تعزز من المناعة.

كما تساعد في تنظيم الحركة الأمعائية وهي مفيدة أيضًا للجهاز التنفسي. وتعمل على تحفيز الدورة الدموية في الجسم، لذلك أثبتت الدراسات العلمية فوائدها ويُفضل استخدامها بانتظام. ويُستخدم يوميًا أيضًا لفقدان الوزن الزائد.

فوائد ورق الغار لفقدان الوزن

يساعد ورق الغار في فقدان الوزن الزائد الذي يُعاني منه العديد، حيث يُعتبر هذا الأمر طريقة آمنة للتخلص من الوزن الزائد دون اللجوء إلى الأدوية المحتوية على مواد كيميائية والتي تُؤثر سلبًا على صحة الفرد، لذا يساهم ورق الغار في خسارة الوزن بسرعة، ويُساعد أيضًا في حرق الدهون في الجسم، ويزيد من معدل الاحتراق في الجسم، كما يُعمل على التخلص من الدهون في الجسم، خاصة في منطقة البطن والأرداف، ويُساعد في التخلص من البطن السفلي وجعله مسطحًا.

كيفية استخدام ورق الغار

يمكن تناول ورق الغار بسهولة عن طريق وضع وعاء يحتوي على كمية من الماء على النار، عندما تشعر بأن الماء ساخن، نقوم بغسل كمية من ورق الغار ونضعها في الماء مع كمية من النعناع الأخضر لتحسين الطعم. ثم نتركها على النار حتى تصل إلى نقطة الغليان، ثم نُزيلها عن النار ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نُصفيها جيدًا، وبعد ذلك نتناولها يوميًا على معدة فارغة قبل تناول الإفطار لمدة أسبوع، وسنلاحظ الفارق.