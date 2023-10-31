دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مفاجأة .. إصلاح شاشة الموبايل المحترقة بطريقة سهلة وبسيطة.،,

يرغب الجميع في التعرف على علامات حرق شاشة الموبايل، وهذا لأن الموبايل من أهم الأشياء التي يمتلكها المرء، ويتم استخدامه في أكثر من شيء، منهم العمل والدراسية والترفيه، لذلك أي عطل فيه يسبب إزعاج لصاحبه، لهذا سوف نعرض لكم من خلال موقع حصيلة نت بعض المعلومات عن علامات حرق شاشة الموبايل.

علامات حرق شاشة الموبايل

هناك بعض العلامات التي تظهر على شاشة الموبايل تؤكد أنه تعرضت للحرق، وتلك العلامات هي:

أسباب حرق شاشة الموبايل

هناك مجموعة من الأسباب ينتج عنها حرق شاشة الموبايل، وتلك الأسباب هي: