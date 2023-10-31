دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قصافة الأظافر من أهم أدوات العناية الشخصية التي تستخدم في قص وتقليم الأظافر ولكن ما لا تعرفوه أن تلك الأداة الصغيرة ليست فقط لهذا الأمر، بل لها العديد من الاستخدامات الأخرى التي تفيد سيدة المنزل وتوفر عليها شراء أدوات غالية الثمن، ومن خلال موقع نيوز مصر في هذا الموضوع سوف نذكر لكم ابرز استخدامات قصافة الأظافر جميع السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.
بعض الطرق المهمة العناية بالأظافر.
هناك طرق عديدة للعناية بالأظافر ، وإليك بعض النصائح المهمة للعمل على تقويتها:
- أولا لابد أن يتم تجنب قضم الاظافر بواسطة الأسنان أو حتى تقشيرها لأن ذلك على المدى القريب سوف يؤدي إلى تلف الأظافر بشكل كامل.
- ثانيا لابد لابد أن يتم الحفاظ على نظافة الأظافر حتى تظل جافه ونظيفه لأن ذلك يساعد في حمايتها من نمو البكتيريا من حولها.
- ثالثا يجب الحرص على شراء منتجات العنايه بالاظافر والمتمثلة في طلاء الأظافر ماركات غالية الثمن لا تحتوي على كيماويات.
استخدامات مبتكرة لقصافة الأظافر
- أولا يمكن ولا يمكن استخدام قصافة الاظافر في فتح زجاجات المياه الغازية والعلب والبرطمانات باستخدام الجزء المنحنى الموجود فيها، وهذا عندما يتم فتحها لأول مرة.
- ثانيا يمكن استخدامه قصافة الأظافر للأشخاص التي تعمل فيه الحرف اليدوية فهي مثالية وتعمل على القص وثني الأسلاك ،بالإضافة إلى فصل البلاستيك الموجود عليها.
- ثالثا يمكن أن تستخدم كحامل أعواد البخور التقليدية من خلال تثبيت عود البخور في الفتحة الموجودة في آخرها مع مراعاة أن يتم وضع اسفل عود البخور طبق لاستقبال رماد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طول عمرنا واحنا بنستخدمها غلط .. مطلعتش للاظافر بس 6 استخدامات عبقرية لقصافة الاظافر عمرها ماخطرت على بال الجن الازرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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