طول عمرنا واحنا بنستخدمها غلط .. مطلعتش للاظافر بس 6 استخدامات عبقرية لقصافة الاظافر عمرها ماخطرت على بال الجن الازرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قصافة الأظافر من أهم أدوات العناية الشخصية التي تستخدم في قص وتقليم الأظافر ولكن ما لا تعرفوه أن تلك الأداة الصغيرة ليست فقط لهذا الأمر، بل لها العديد من الاستخدامات الأخرى التي تفيد سيدة المنزل وتوفر عليها شراء أدوات غالية الثمن، ومن خلال موقع نيوز مصر في هذا الموضوع سوف نذكر لكم ابرز استخدامات قصافة الأظافر جميع السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

بعض الطرق المهمة العناية بالأظافر.

هناك طرق عديدة للعناية بالأظافر ، وإليك بعض النصائح المهمة للعمل على تقويتها:

أولا لابد أن يتم تجنب قضم الاظافر بواسطة الأسنان أو حتى تقشيرها لأن ذلك على المدى القريب سوف يؤدي إلى تلف الأظافر بشكل كامل.

ثانيا لابد لابد أن يتم الحفاظ على نظافة الأظافر حتى تظل جافه ونظيفه لأن ذلك يساعد في حمايتها من نمو البكتيريا من حولها.

ثالثا يجب الحرص على شراء منتجات العنايه بالاظافر والمتمثلة في طلاء الأظافر ماركات غالية الثمن لا تحتوي على كيماويات.

استخدامات مبتكرة لقصافة الأظافر