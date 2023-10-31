طالب أبكى المعلمين … طالب يجيب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين ماذا كتب الطالب في ورقة الاجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد استطاع طالب في عمر صغيره ان يلفت نظر العديد من الأفراد إليه بسبب إجابة قد قام بكتابتها في امتحان اللغة العربية خاصة وأن تلك الإجابة كانت مختلفة تماما عن باقي الإجابات التي كتبها أصدقائه في نفس الامتحان، وقد قام المدرس القائم التصحيح بتصوير ورقة إجابة طالب ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليبرز لجميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مدى حب هذا الطالب لله عز وجل ولكن ما هي تلك الإجابة التي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.

رد فعل المعلم على إجابة الطالب

نجد أن نجد أن السؤال كان في امتحان اللغة العربية وكان مطلوب من الطالب إعراب آية قرآنية هي قوله تعالى بسم الله الرحمن خلق الإنسان من عجل ونجد أن جميع الطلاب قاموا بكتابة إجابة بالطريقة التقليدية بإتباع قواعد النحو، بينما هذا الطالب قام بكتابة خلق فعل ماض لن ينسى فاعله وبالطبع لن اقوم بكتابه مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل ونجد أن تلك الإجابة تدل على مدى حب هذا الطالب لله وتقديره لعظمته، وأما عن رد فعل الطالب فنجد أن قام بكتابة جملة محتواها بارك الله فيك انت نموذج للطالب المثالي وأعطاه الدرجة النهائية في الامتحان 20 درجة.

أما بالنسبة لتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد كتب أحدهم وراء هذا الطالب أم وأب احسنوا تربيته فعلا ومن المحرج وضع الآيات القرانية مواضع الإعراب.