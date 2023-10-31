دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل الدولة بكل ما لديها من أجهزة من أجل أن توفر شئ من النظام في المجتمع بشكل يتناسب مع توجهات الحكومة حيث أن لكل وزارة دور منوط بها تعمل على النجاح به كي تكون المنظومة متكاملة وهو الأمر الذي تسعى له وزارة الداخلية بلا شك التي تشرف على جهاز كبير مثل السجل المدني الذي يهتم باستخرج أوراق عديدة رسمية للمواطنين والتي من بينها البطاقة الشخصية ذلك المستند العام للغاية والذي لا غني عنه حيث أن رجال الشرطة لاحظوا من خلال عملهم أن هناك الكثير من الأشخاص لا يحملون بطاقات أو حتى من يحملونها تكون غير سارية وهو الأمر الذي حرصت هاى أن تواجهه وتحد منه من خلال إقرار بعض الغرامات التي سنعرض لها – غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال لم يذهب لاستخراج البطاقة الشخصية لدى بلوغ السن القانوني والذي تم تعديله ليصبح 15 عام

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه حال ضبط في إحدى الجهات الرسمية وبحوزته بطاقة غير سارية يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه إذا لم يقم بتحديث بيانات البكاقة خلال ثلاثة أشهر من التغيير

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيهفي حال لم يستخرج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيتمسكوا في أي كمية .. وزارة الداخلية تحذر هؤلاء الأشخاص وتناشدهم بضرورة التوجه لأقرب سجل مدني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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