هتلاقيه تحت السرير.. هذه العلامات تنبئ بوجود ثعبان في المنزل .. أنتبه فورًا قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على إشارات وجود الثعابين في منزلكإ ذا كنت تشعر بالقلق من تواجد الثعابين في منزلك، فقد تكون هناك بعض العلامات التي تدل على وجودها. في هذا المقال، سنستعرض بعض العلامات التي تشير إلى وجود الثعابين في المنزل، استنادًا إلى تقرير سابق صادر عن موقع Best Life.

علامات وجود الثعابين فى المنزل

ترى آثار جلود الثعابين المسلقة

تجد أكياس البيض الفارغة.

تظهر علامات الحركة الدورانية حول الأرض.

تشم رائحة غريبة أو غير عادية.

تعثر على فضلات الثعابين، مثل الجلد المتساقط أو العظام المتناثرة.

تجد آثاراً للعبور عبر الأسوار أو الفتحات الضيقة.

يكون هناك زحف أو شحنات كهربائية غريبة في الجدران.

تجد آثارًا لمصادر الطعام المفقودة أو الحشرات الميتة.

ترى حفر أو حفر في الحشائش أو الأراضي المحيطة.

تشعر بحضور دائم لحيوانات أخرى مثل الطيور المفترسة.

إذا لاحظت واحدة أو أكثر من هذه العلامات، فقد يكون من المستحسن اتخاذ الاحتياطات اللازمة والبحث عن خدمات متخصصة للتخلص من الثعابين بشكل آمن وفعال.

تقارير البحث عن الثعابين فى المنزل

وفقًا للخبير لوريس كونستانتين، المؤسس لشركة Casadar التي تعمل على بيع المنازل عبر الإنترنت، يشير إلى أن وجود الثعابين في المنزل قد يكون سببه الضوضاء غير المتوقعة التي تنبعث من الأرضية. تميل الثعابين دائمًا إلى الأماكن الباردة والمظلمة وتبحث عن أماكن آمنة تبعد عن الحيوانات المفترسة وقد تحتوي على مصادر طعام لها من أجل تجنب وجود الثعابين في المنزل، يجب تجنب إظلام البيت بصفة مستمرة نظرًا لأن الثعابين تحب الأماكن المظلمة.