دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن هناك الملايين من الشكاوي التي يتم التقدم بها بشكل شهري من قبل المواطنين لشركات الاتصالات المختلفة التي تشرف على خدمة الانترنت في مصر ، حيث أن الشكوى الثابتة هي سوء خدمة الانترنت وبطئه بشكل لا يصدق والتي يتعامل معها المواطن دائما على أنها تقصير من الشركة المعنية بخدمة الانترنت المنزل لكن ما لا يعلمه البعض أن هناك بعض التفاصيل الأخرى التي تعد أخطاء نقع بها وتتسبب معها بضعف استقبال إشارة الانترنت ما يجعلك تعاني مع استخدامه وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه
جدير بالذكر أن أحد خبراء الاتصالات حرص على أن يوضح لنا من خلال خبرته الطويلة في هذا المجال بعض الأخطاء التي يجب أن نتجنبها كي لا تحدث مشكلة في خدمة الانترنت
– الأماكن الصحيحة لوضع جهاز الرواتر
- يجب أن نتجنب أن نضعه في المطبخ باقرب من الأجهزة الكهربائية والتي تعمل على التشويش على الإشارة المرسلة إلى الجهاز ما يعوقها
- يجب أن نضع الجهاز الخاص بالانترنت الراوتر في مكان عال من الغرفة فنلاحظ أن البعض يضعه ملاصقا للأرضية ، كما أنه من الضروري أن تضعه في مكان مناسب من المنزل كي يغطي كامل المساحة بشكل جيد
- احرص على عدم وضع الراوتر بالقرب من المدفأة أو من حوض السمك
- لابد من ترشيد استهلاك الانترنت كي لا تعاني من ضعف الإشارة ونفاذ الباقة سريعا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرك ضاع بتحطه في مكانه الغلط .. خبير اتصالات يوضح الأماكن الصحيحة لوضع ” الراوتر ” لإشارة 100 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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