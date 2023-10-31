عمرك ضاع بتحطه في مكانه الغلط .. خبير اتصالات يوضح الأماكن الصحيحة لوضع ” الراوتر ” لإشارة 100 %

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن هناك الملايين من الشكاوي التي يتم التقدم بها بشكل شهري من قبل المواطنين لشركات الاتصالات المختلفة التي تشرف على خدمة الانترنت في مصر ، حيث أن الشكوى الثابتة هي سوء خدمة الانترنت وبطئه بشكل لا يصدق والتي يتعامل معها المواطن دائما على أنها تقصير من الشركة المعنية بخدمة الانترنت المنزل لكن ما لا يعلمه البعض أن هناك بعض التفاصيل الأخرى التي تعد أخطاء نقع بها وتتسبب معها بضعف استقبال إشارة الانترنت ما يجعلك تعاني مع استخدامه وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه

جدير بالذكر أن أحد خبراء الاتصالات حرص على أن يوضح لنا من خلال خبرته الطويلة في هذا المجال بعض الأخطاء التي يجب أن نتجنبها كي لا تحدث مشكلة في خدمة الانترنت

– الأماكن الصحيحة لوضع جهاز الرواتر