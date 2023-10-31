«ياريتني جربتها من زمان».. استخدمي وصفة الملح لعلاج الشيب نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى .. وصفة بمليون جنيه!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد يكون ظهور الشعر الأبيض وعلامات الشيب على فروة الرأس مشكلة مزعجة بالنسبة للبعض، ولكن هناك طريقة مجربة للتخلص من هذه المشكلة باستخدام مكونات طبيعية غير ضارة يتضمن الحل استخدام مزيج يعتمد على الملح، حيث يُعتبر هذا المكون الرئيسي في الوصفة لإزالة الشعر الأبيض بدون أن يعاود الظهور مرة أخرى.

وصفة الملح لعلاج الشيب نهائيا ومكوناتها

واحدة من الوصفات الفعالة للتخلص من مشكلة الشعر الأبيض بشكل دائم تحتوي على المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقتين من الحنة.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة من عصير الليمون.

يمكنك استخدام هذه الوصفة بانتظام للحصول على نتائج أفضل في التخلص من مشكلة الشعر الأبيض.

طريقة صبغة الملح وتطبيقها على الشعر

لتحضير هذه الوصفة واستخدامها، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

ضعي كافة المكونات في وعاء مناسب، ثم قومي بخلطها جيدًا باستخدام أداة تقليب حتى تحصلي على مزيج متجانس. بعد تحضير المزيج، يمكنك بدء تطبيقه على جميع خصلات شعرك بالتساوي تأكدي من أن شعرك خالٍ من التشابك لضمان توزيع الصبغة بشكل متساوي على الشعر. اتركي المزيج على شعرك لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، ويمكنك وضع غطاء للشعر أو غطاء دش للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة. بعد انقضاء الزمن المحدد، قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء الفاتر حتى يتم إزالة الصبغة بالكامل. يفضل استخدام بلسم بعد غسل الشعر بالصبغة لترطيبه وتغذيته بشكل جيد.

قد تحتاجين إلى تكرار هذا العلاج بانتظام للحصول على أفضل النتائج في التخلص من الشعر الأبيض بشكل فعال.