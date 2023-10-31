«فكرت فيها قبل كدا».. ماهو سر عدم وجود النمل في محلات الحلويات والمخابز؟؟؟ بمكون مايخطرش على بال الجن الازرق !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتساءل عدد كبير جدا من الأشخاص عن السبب الحقيقي وراء عدم وجود نمل في محلات المخابز والحلوى على الرغم من أن تلك الأماكن لابد وأن تكون حقل اساسي لجلب النمل، وهذا يثير استفسار الكثير من الأشخاص في السر وراء عدم وجود نمل في هذه المحلات خاصة وأن النمل بطبيعة الحال يميل إلى الأماكن التي يكون موجود فيها سكر، وأما عن السر الحقيقي وراء عدم وجود نمل في تلك الأماكن هذا ما سوف نتعرف عنه وتابعونا للتفاصيل.

ماهو سر عدم وجود النمل في محلات الحلويات والمخابز؟؟؟

بالطبع نجد أن محلات المخابز والحلويات لا تستخدم المبيدات الحشرية للقضاء على النمل لأنها تحتوي على مواد غذائية، يتم بيعها للمواطنين وبذلك تلك المواد تعتبر ضارة، وأما عن السر وراء عدم وجود نمل في تلك الأماكن فيرجع إلى استخدام السمسم فهو حل فعال جدا وغير ضار للقضاء على النمل، أي أن السمسم يعتبر عدو لدود للنمل، ومتى وجد السمسم فر النمل هاربا لهذا العزيزه سيده المنزل يمكنك أن تقومي باستخدام السمسم للقضاء على النمل الموجود في منزلك بكل سهولة.

سر عظمة السمسم في التخلص من النمل

نجد أن الفكرة هنا تعود إلى تأثير السمسم على حاسة الشم عند النمل فهو يجعلها منعدمة وبالطبع النمل لا يستطيع ان يعيش بدون تلك الحاسة لأنها اساسية للحصول على الطعا