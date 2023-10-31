اللي باع فلت مفيش بيع تاني …بالقانون عاجل منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد الحصول على هذا الشرط الصعب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد انتشرت الكثير من المخالفات المتعلقه بالبناء على الأرض الزراعية أو على الأراضي المملوكة للدولة وبناء عليه قد تم وضع مجموعه من التعديلات على قانون البناء الجديد، وتلك التعديلات من شأنها أن تعمل على منع التعدي على الأراضي المملوكه للدوله، بالإضافه إلى الأراضي الزراعية، حيث أنه قد جاءت ضمن مواده مادة قامت بحظر منع بيع الأراضي والعقارات إلا بعد وجود شرط مهم، على جانب آخر قد قامت الحكومه المصريه قد قامت بعمل مسح جوي لجميع عمليات البناء لتسجيل المخالفات تابعونا لمزيد من التفاصيل.

شرط بيع الأراضي والعقارات

برجوع إلى نص الماده التي تحمل رقم 15 من قانون حمايه المستهلك نجد انه لا يجوز باي حال من الأحوال الإعلان عن حجز بيع الوحدات والأراضي العقارية أو حتى تقسيم الأراضي المعده للبناء إلا بعد وجود شرط وحيد وهو الحصول على ترخيص البناء وهذا تبعا لقانون أحكام البناء الذي يحمل رقم 19 لسنه 2008 فهذا القانون يمنع حجز وبيع الوحدات السكنيه والأراضي ، ويجيز هذا الأمر بعض الحصول على ترخيص من قبل الهيئة المختصة من أجل الموافقة لمزاولة البناء.

نص المادة 119

بالنسبة لنص الماده رقم 119 من قانون البناء فنجد أنها أوضحت صراحة بأنه لا يجوز أن يتقاضى البائع من المشتري عمولة أو نسبة أو رسوم ولا يجوز أن يتضمن عقد البيع هذا الشرط، ولا يمكن أن يطالب البائع المشتري بأن يقوم بدفع أي قيمه بخلاف ثمن الوحدة السكنية أو الأرض وكل مخالف لهذا يعتبر العقد باطل.