خراب بيوت وموت مستعجل..تحذير عاجل من سمكة سامة في الأسواق.. إلحق نفسك قبل فوات الاوان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

وقد انتشرت بشكل كبير جداً خلال الفترة الأخيرة. كثير من الناس لا يعرفون خطورة هذا النوع من الأسماك. تعتبر سمكة الأرنب من أخطر أنواع الأسماك، فهي سمكة سامة، وقد حذر الأطباء من تناولها لما تسببه من أضرار على صحة الإنسان. تحفر هذه السمكة جحورها وسط أسماك البساري، حيث يقوم بعض أصحاب المحلات عديمي الضمير ببيعها بعد تقطيعها وإخفاء ملامحها. وفي هذا السياق حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس إدارة الإرشاد البيطري في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي من سمكة الأرانب.وأضافت “سماح”: “كن حذراً عند شراء الأسماك، وخاصة سمكة الأرنب السامة والتي تسمى سمكة الأرنب لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب وتحتوي على غدد شديدة السمية. يعيش في منطقة البحرين الحمراء والبحر الأبيض المتوسط. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.”

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عند تناول سمك الارنب تبدأ المفاصل والعضلات بالارتخاء ويحدث الغثيان والصداع. وفي حالة السم المركز فإنه يسبب الوفاة بعد دخول الضحية في غيبوبة كاملة إذا لم يتم علاجه سريعا. ونوع السم لهذه السمكة هو تيترادوتوكسين، وهو يتركز في ثلاث مناطق مختلفة من جسمها، تحت الجلد، وبالقرب من الأحشاء، وبالقرب من الأحشاء. من النخاع، بالإضافة إلى ذلك، فإن كبد هذه السمكة سامة للغاية.

كما تعتبر هذه السمكة من الأسماك العدوانية التي تأكل الأسماك الصغيرة ويرقات الأسماك. كما تتراكم المواد السامة في أسنان السمكة بسبب تحلل طعامها الذي يتضمن نوعاً من الطحالب الخضراء السامة. سمكة أرنب واحدة تكفي لقتل مائة شخص. كما يغري بعض الناس كبد هذه السمكة الكبير ويأكلونه مع طعامهم.

وفي السياق ذاته أضاف رئيس دائرة الإرشاد البيطري: “إذا حاولت ربة المنزل أو بائع السمك تنظيفه وسلخه ولم يقم بإزالة الغدد السامة منه بعناية وعناية فإنه يصاب بالعدوى فوراً، ومن يأكله سيموت فورًا”، مشيرًا إلى أن بعض البائعين يسلخون السمكة ويتم بيعها. ويتم تقطيعها إلى قطع فيليه لإخفاء معالمها وحتى لا يتمكن المشتري من معرفة نوع السمكة التي هي.