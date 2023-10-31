«جبنالكم من الاخر»… ضع القرنفل لمدة خمس دقائق في هذا المكان قبل النوم وشوف النتيجه الجباره.!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والمحافظة على البشرة في نفس الوقت، ومن أهم المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة والشعر القرنفل وزيت الزيتون حيث يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جدا سواء على الجسم أو الشعر حيث يمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون حيث يعتبر زيت الزيتون أيضا من المرطبات القوية جدا سواء على صحة الجسم أو الشعر وسوف نوضح طريقة تحضيرهما واستخدامهما معا بأقل المكونات الممكنة كما سنوضح أهمية القرنفل وزيت الزيتون معا واستخدامهما على البشرة والشعر.

مكونات هذه الخلطه السحريه

• قومي بتحضير بعض العيدان من القرنفل، وقومي بطحن القرنفل بشكل جيد حتي يصبح رقيق تماما.

• ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، علي القرنفل المطحون وقومي بالتقليب جيد.

• وأيضا ضيفي ملعقه صغيره من النشا على القرنفل وزيت الزيتون.

طريقة التحضير

• قومي بإحضار عيدان القرنفل وقومي بنقعها جيدا لمدة نصف ساعة.

• قومي بغلي عيدان القرنفل في ماء على النار ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونضيف ملعقة صغيرة من الزنجبيل إلى تلك المكونات ونتناولها قبل النوم وسوف تحصلي على نتيجة مدهشة بعد أن تناولي تلك المشروب في كل ليلة، كما ستحصلي علي شعر طويل في وقت قليل جدا.

• وأيضا هذه الخلطه تقوم بتطويل الشعر بسرعة رهيبه جدا كما ذكرنا.