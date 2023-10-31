دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والمحافظة على البشرة في نفس الوقت، ومن أهم المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة والشعر القرنفل وزيت الزيتون حيث يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جدا سواء على الجسم أو الشعر حيث يمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون حيث يعتبر زيت الزيتون أيضا من المرطبات القوية جدا سواء على صحة الجسم أو الشعر وسوف نوضح طريقة تحضيرهما واستخدامهما معا بأقل المكونات الممكنة كما سنوضح أهمية القرنفل وزيت الزيتون معا واستخدامهما على البشرة والشعر.
مكونات هذه الخلطه السحريه
• قومي بتحضير بعض العيدان من القرنفل، وقومي بطحن القرنفل بشكل جيد حتي يصبح رقيق تماما.
• ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، علي القرنفل المطحون وقومي بالتقليب جيد.
• وأيضا ضيفي ملعقه صغيره من النشا على القرنفل وزيت الزيتون.
طريقة التحضير
• قومي بإحضار عيدان القرنفل وقومي بنقعها جيدا لمدة نصف ساعة.
• قومي بغلي عيدان القرنفل في ماء على النار ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونضيف ملعقة صغيرة من الزنجبيل إلى تلك المكونات ونتناولها قبل النوم وسوف تحصلي على نتيجة مدهشة بعد أن تناولي تلك المشروب في كل ليلة، كما ستحصلي علي شعر طويل في وقت قليل جدا.
• وأيضا هذه الخلطه تقوم بتطويل الشعر بسرعة رهيبه جدا كما ذكرنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «جبنالكم من الاخر»… ضع القرنفل لمدة خمس دقائق في هذا المكان قبل النوم وشوف النتيجه الجباره.!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.