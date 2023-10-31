«جوزك هيموت عليكي».. ضعي ملعقة من الفازلين وزيت الزيتون على هذه المنطقة قبل النوم .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة وصفة فعالة لإزالة الشعر الزائد باستخدام الفازلين، وقد تكون هذه الوصفة غير معروفة للعديد من الفتيات، وخصوصًا بالنسبة للنساء إن وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد تعتبر سحرية ويمكن لأي فتاة تحضيرها بسهولة باستخدام مكونات طبيعية بسيطة إنها طريقة سهلة وفعالة لإزالة الشعر دون الشعور بالألم ودون استخدام مكونات كيميائية ضارة سنقدم لكم المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لإزالة الشعر من الجذور بسرعة وسهولة وسنشرح لكم في هذا المقال طريقة تحضير هذه الوصفة السحرية وكيفية استخدامها تابعوا معنا عبر بوابة نيوز مصر لمعرفة المزيد.

تعرفي على مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر الوجه

يهتم العديد من النساء بالعناية ببشرتهن والتخلص من الشعر غير المرغوب فيه بشكل فعال من بين هذه الطرق المختلفة للعناية بالبشرة، يمكن للنساء البحث عن طرق اقتصادية وفعالة لإزالة الشعر من وجوههن دون الحاجة إلى إنفاق أموال طائلة في صالونات التجميل أو الليزر في هذا السياق، إن إزالة الشعر بواسطة الفازلين تُعد واحدة من الطرق الفعالة لذلك تستخدم هذه الوصفة مكونات متاحة في معظم المنازل وتكلفة الاستخدام منخفضة فيما يلي نقدم المكونات وطريقة تحضير هذه الوصفة:

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

استخدمي وعاءً لخلط المكونات. قومي بوضع الفازلين فوق حمام مائي دافئ ليتمكن من الانصهار بالكامل. أضيفي جل الصبار إلى الفازلين وامزجيهما معًا للتخلص من اللزوجة. أضيفي كمية مناسبة من النشا وقومي بالتحريك المستمر. أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون وزيت الزيتون لتحقيق أفضل نتيجة.

باستخدام هذه الوصفة، يمكنك الحصول على طريقة فعالة واقتصادية لإزالة الشعر بدقة من الوجه دون اللجوء إلى الخيارات التكلفة والوجع مثل عمليات الليزر تذكري أنه يجب دائمًا تجربة أي منتج أو وصفة جديدة على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام الكامل لضمان عدم حدوث تفاعل جلدي غير مرغوب فيه.