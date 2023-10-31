“هتشوفي وشك فيها “.. بمكونات موجودة في بيتك تخلصي من سواد ودهون وتنظيف الطاسة المحروقه..ندمت اني معرفتهاش من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

إذا كنتِ تعانين من مشكلة الطاسات المحترقة التي تفسد شكلها وجودتها ، فلا تقلقي فهناك حلول سهلة ورخيصة تساعدك على إعادة إشراقها ونظافتها. في هذا المقال ، سوف نشارك معك وصفتين طبيعيتين تستخدمان مكونات موجودة في كل منزل ، وهما البيكنج بودر والشبة. تابعي معنا الخطوات التالية لمعرفة كيفية استخدامهما.

الوصفة الأولى: البيكنج بودر

المكونات:

– معلقة صغيرة من البيكنج بودر

– معلقة صغيرة من ملح الليمون

– معلقتان كبيرتان من سائل التنظيف

– كوب من الخل

– معلقتان كبيرتان من عصير الليمون

الطريقة:

– اخلطي جميع المكونات في إناء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس

– اسكبي الخليط في الطاسات المحترقة وضعيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق

– ارفعي الطاسات من على النار واغسليها جيدًا بالفرشاة والماء الساخن

– سوف تلاحظين أن الحروق والدهون قد اختفت تمامًا وأصبحت الطاسات نظيفة ولامعة

الوصفة الثانية: الشبة

المكونات:

– لتران من الماء

– كوب من الخل

– معلقة كبيرة من البيكنج بودر

– معلقة كبيرة من الشبة

– كوب من عصير الليمون

الطريقة:

– اغلي الماء في حلة كبير ثم أضيفي باقي المكونات وحركي جيدًا

– ضعي الطاسات في المحلول المغلي واتركيها لمدة 10 دقائق

– اخرجي الطاسات من المحلول واغسليها بالفرشاة والماء البارد

– سوف تلاحظين أن الطاسات قد تخلصت من الحروق والبقع وأصبحت نظيفة ومشرقة

نصائح إضافية:

– للحصول على أفضل نتيجة ، يمكنك تكرار هذه الوصفات مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على نظافة وجمال الطاسات.

– لتجنب حروق الطاسات ، حاولي تنظيفها بعد كل استخدام بالماء الساخن والصابون والفرشاة.

– لتزيين الطاسات ، يمكنك رسم بعض الزخارف أو الأشكال عليها بواسطة الألوان المقاومة للحرارة أو اللاصقات الملونة.