“هتشوفي وشك فيها “.. بمكونات موجودة في بيتك تخلصي من سواد ودهون وتنظيف الطاسة المحروقه..ندمت اني معرفتهاش من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -
إذا كنتِ تعانين من مشكلة الطاسات المحترقة التي تفسد شكلها وجودتها ، فلا تقلقي فهناك حلول سهلة ورخيصة تساعدك على إعادة إشراقها ونظافتها. في هذا المقال ، سوف نشارك معك وصفتين طبيعيتين تستخدمان مكونات موجودة في كل منزل ، وهما البيكنج بودر والشبة. تابعي معنا الخطوات التالية لمعرفة كيفية استخدامهما.
الوصفة الأولى: البيكنج بودر
المكونات:
– معلقة صغيرة من البيكنج بودر
– معلقة صغيرة من ملح الليمون
– معلقتان كبيرتان من سائل التنظيف
– كوب من الخل
– معلقتان كبيرتان من عصير الليمون
الطريقة:
– اخلطي جميع المكونات في إناء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس
– اسكبي الخليط في الطاسات المحترقة وضعيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق
– ارفعي الطاسات من على النار واغسليها جيدًا بالفرشاة والماء الساخن
– سوف تلاحظين أن الحروق والدهون قد اختفت تمامًا وأصبحت الطاسات نظيفة ولامعة
الوصفة الثانية: الشبة
المكونات:
– لتران من الماء
– كوب من الخل
– معلقة كبيرة من البيكنج بودر
– معلقة كبيرة من الشبة
– كوب من عصير الليمون
الطريقة:
– اغلي الماء في حلة كبير ثم أضيفي باقي المكونات وحركي جيدًا
– ضعي الطاسات في المحلول المغلي واتركيها لمدة 10 دقائق
– اخرجي الطاسات من المحلول واغسليها بالفرشاة والماء البارد
– سوف تلاحظين أن الطاسات قد تخلصت من الحروق والبقع وأصبحت نظيفة ومشرقة
نصائح إضافية:
– للحصول على أفضل نتيجة ، يمكنك تكرار هذه الوصفات مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على نظافة وجمال الطاسات.
– لتجنب حروق الطاسات ، حاولي تنظيفها بعد كل استخدام بالماء الساخن والصابون والفرشاة.
– لتزيين الطاسات ، يمكنك رسم بعض الزخارف أو الأشكال عليها بواسطة الألوان المقاومة للحرارة أو اللاصقات الملونة.
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