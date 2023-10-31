«إزاي عايشين ومنعرفش».. طريقة سحب فلوسك من ماكينة ATM بدون فيزا السر في تليفونك .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في السنوات الأخيرة، لجأ العديد من الأفراد إلى استخدام بطاقات الفيزا في البنوك لسهولة حمل الأموال، وخاصة الأموال الكبيرة تساعد هذه البطاقات العملاء على الشعور بالأمان من تعرض أموالهم للسرقة عند الخروج من المنزل، ويمكنهم سحب الأموال في أي وقت من أقرب ماكينة صراف آلي ومع ذلك، هناك فئة من الأفراد تفضل عدم استخدام بطاقات الفيزا بسبب صعوبة الحفاظ عليها وخطر فقدانها هناك شروط يجب توفرها للاستفادة من هذه الخدمة بسهولة لذا، سنقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لاستخدام هذه الخدمة وسحب الأموال بدون الحاجة لبطاقة فيزا.

طريقة عبقرية تمكنك من سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي بدون استخدام الفيزا

تسهيلًا عليك، هذه الطريقة ستبسط لك عملية سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي بدون الحاجة لبطاقة لاستخدام هذه الخدمة، عليك توفير محفظة إلكترونية على هاتفك المحمول والتسجيل مسبقًا عبر التطبيق المخصص إذا كنت مشتركًا في خدمة محفظة فودافون كاش، قم باتباع الخطوات التالية:

اتصل بـ *9# على هاتفك. اختر الخيار الخاص بالسحب عبر ماكينة الصراف الآلي. حدد المبلغ الذي ترغب في سحبه. أدخل الرقم السري الخاص بك. ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز مرور لإتمام عملية السحب. ادخل هذا الرمز في ماكينة الصراف الآلي. قم بسحب النقود بنجاح.

هذه الخدمة تساعدك على الوصول إلى أموالك بكل سهولة وأمان دون الحاجة لاستخدام البطاقة.