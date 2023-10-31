ضيعت على نفسك كتير.. لو عندك شاحن قديم وبايظ طريقة عبقرية للإستفادة من شاحن الهاتف القديم هتعمل منه شيء لن يخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشهد خلال هذه الفترة تطور تكنولوجي رهيب جدا وليس له مثيل، كما أنه خلال هذه الفترة أصبح كل الناس يستعملون الهواتف المحمولة وبالتالي فإن استعمال كل الشواحن التي تخص هذه الهواتف المحمولة لا يمكن الاستغناء عنها نهائيا داخل المنازل وكذلك في أماكن العمل وغيرها من المواقع الأخرى، ففي كل وقت أصبحنا نحمل كل من الهواتف المحمولة والشواحن أيضا خوفاً من نفاذ شحن بطارية الهاتف في أي وقت، ولكن هل خطر ببالك يوم في أن الشاحن له استعمالات وفوائد كثيرة غير شحن الهاتف المحمول، وإليك بعض من التفاصيل في هذا المقال.

طريقة استغلال شاحن الهاتف المحمول التالف

يوجد الكثير من الطرق التي يتم استعمالها من أجل استغلال كل شاحن الهاتف المحمول التالف وهذا عن طريق اتباع بعض من الخطوات الآتية:-

أولا يتم القيام بفتح رأس هذا الشاحن عن طريق فك كل المسامير المثبتة فيه.

بعد ذلك يتم القيام بالتخلص من الطبقة البلاستيك الخارجية وهذا من أجل لإخراج البوردة الموجودة في رأس الشاحن.

كما أنه يتم القيام بفصل هذه البوردة عن السلك وإلقائها مع السلك كما هو.

يجب القيام بجلب دويل لمبة يكون صغير ومن ثم تثبيته على رأس الشاحن ثم توصيله في السلك الموجود عليها.

وفي هذا الوقت نكون قد حصلنا على لمبة جديدة تعمل بصورة مباشرة عن طريق توصيلها مع الكهرباء.

كيف يتم إعادة تشغيل الهاتف المحمول التالف مرة أخرى؟