دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تفاصيل يشيب لها الرأس..عاملة منزلية في السعودية تغدر بالعائلة التي تعمل لديها وفعلتها أشعلت الغضب,

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق رد فعل عاملة منزلية بعد تفاجئها بلقاء أختها. وفي الفيديو، يظهر لحظة لقاء العاملة المنزلية بأختها التي لم تراها منذ ثمانية سنوات، وتصاحب اللقاء بصراخ وعناق بينهما.

وقد أبدت العاملة المنزلية فرحتها الكبيرة باللقاء من خلال الاحتضان والتقبيل، وكذلك القفز لأعلى. ويعتبر هذا اللقاء بمثابة فرصة نادرة للعاملة المنزلية للتواصل مع أختها بعد طول فراق.