ستشكرني طيلة حياتك.. تحذير من خطأ كارثي يرتكبه 99% من الناس أثناء شحن الهواتف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يواجه عدد كبير جدا هذه المشكلة أثناء شحن هواتفهم المحمولة وسوف نتحدث معا اليوم عن السبب الأساسي وراء نفاد البطارية بشكل سريع جدا وكذلك تلف البطارية بسرعة وهذا يجعلك تلجأ إلى تغيير بطارية الهاتف المحمول دائما وهذا بسبب انتشار بعض من العادات الخاطئة التي يقوم بها جميع الأشخاص ومن أهم هذه الأمور التي تعمل على استنزاف بطاريتك وتقضي على عمرها الافتراضي سريعا هي اتباع طريقة شحن البطارية بصورة خاطئة، حيث أنك تعتمد على ترك الهاتف المحمول حتى تفرغ البطارية بالكامل ثم بعدها وضعه على الشاحن لكي يصل إلى 100%.

أمور خاطئة يتبعها البعض عند شحن بطارية الهاتف

حيث يعتمد عدد كبير من الأشخاص في معظم الوقت على طريقة ترك البطارية حتى تنفذ بالكامل ثم بعد ذلك يتم شحنها مرة ثانية لكي تصل إلى 100%، وهذا يتسبب في وجود تلف للبطارية وقد وجد أن فرد آخر شحن 20% من البطارية تأخذ وقت طويل عند الشحن وهذا يدل على أنها تستهلك العديد من الطاقة، ولهذا ينصح به الخبراء بعدم شحن الهواتف بالكامل ولكن الوقوف على حد أقصى يصل ل 90%.

كما انتشر أيضا مؤخرا الكلام لدى العديد من الأشخاص في استعمال الهواتف المحمولة خلال الشحن، حيث أنه يسبب مشكلة كبيرة في البطارية، ولكن ليس يوجد أي دراسات تؤكد عملية تلف البطارية بسبب هذا الأمر، ولكننا نشاهد زيادة درجة حرارة الهاتف المحمول عند استعمال الألعاب التي تستهلك نسبة كبيرة من البطارية وبصورة خاصة خلال عملية الشحن وهذا يؤثر على كل المكونات الداخلية لجهاز الهاتف الذكي بسبب زيادة درجة الحرارة، لهذا من الجيد جدا الامتناع تماما عن استعمال الهاتف في حالة الشحن لأي سبب كان لكي لا تتلف البطارية بعد ذلك.