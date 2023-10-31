دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وضعت مديرة الوقاية في إدارة الإطفاء البريطانية كارين سوادي تحذير شديد من عملية التهاون في الإرشادات في حالة شحن الهواتف المحمولة، حيث أنها قالت بعد أن تقع حادثة حريق بهذا الأمر فمن الممكن أن نحس جميعنا بالقلق والتوتر اليد خلال هذا الوقت من السنة، كما أنه لا بد من توصيل أي شيء يحتوي على عنصر تسخين في الحائط وليس باستعمال الوصلة الكهربائية ولا بد أيضاً من الابتعاد عن جميع البدائل القليلة في الثمن لأجهزة الشحن،حيث أنها لا تتبع نفس معايير السلامة عند حدوث الحرائق.
شحن الهاتف الذكي داخل المنزل خطر كبير احذره
كما أصدر أيضا رجال الإطفاء في دولة بريطانيا، تحذير شديد من مخاطر شحن الهاتف المحمول على السرير، وبعد أن حدث اندلاع حريق داخل البيت في مدينة تينيسايد، خلال الأسبوع الماضي، استجاب جميع رجال الإطفاء لمكالمة هاتفية عن حريق في إحدى المنازل.
كما أنه حدث أيضا في المنزل المكون من حوالي طابقين في مدينة وايتلي باي، حيث أنه شب حريق داخل غرفة النوم الموجودة في الطابق الأول، وظهر لاحقاً أنه حدث هذا الشيء بسبب شاحن تليفون تم وضعه على السرير وهو يشحن، وزادت درجة حرارة الهاتف المحمول مما أدى إلى اشتعال حريق من خلاله.
تعليمات عند شحن الهاتف المحمول
- كما ذكرت أيضا كارين جميع الأشخاص بإغلاق كل المقابس الموجودة على الحائط في حالة لا تكون قيد الاستعمال، وكذلك التحقق من أن جميع أجهزة الكشف عن هذا الدخان الصادر، حيث أنها تعتبر هي خط الدفاع الأول عندما يتعلق هذا الأمر بوجود الحرائق.
- لا يتم وضع الهاتف المحمول على القماش خلال عملية الشحن.
- كما الشحن من هذه المقابس بشكل مباشر دون حدوث أي توصيلات.
- يجب إغلاق كل المقابس عندما لا تكون قيد الاستعمال في هذا الوقت.
- الابتعاد عن استخدام البدائل الأرخص في السعر الخاصة بأجهزة الشحن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خد بالك عشان متندمش.. شحن «الجوال» قنبلة موقوتة في بيتك.. احذر هذا المكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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