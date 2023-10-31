خد بالك عشان متندمش.. شحن «الجوال» قنبلة موقوتة في بيتك.. احذر هذا المكان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وضعت مديرة الوقاية في إدارة الإطفاء البريطانية كارين سوادي تحذير شديد من عملية التهاون في الإرشادات في حالة شحن الهواتف المحمولة، حيث أنها قالت بعد أن تقع حادثة حريق بهذا الأمر فمن الممكن أن نحس جميعنا بالقلق والتوتر اليد خلال هذا الوقت من السنة، كما أنه لا بد من توصيل أي شيء يحتوي على عنصر تسخين في الحائط وليس باستعمال الوصلة الكهربائية ولا بد أيضاً من الابتعاد عن جميع البدائل القليلة في الثمن لأجهزة الشحن،حيث أنها لا تتبع نفس معايير السلامة عند حدوث الحرائق.

شحن الهاتف الذكي داخل المنزل خطر كبير احذره

كما أصدر أيضا رجال الإطفاء في دولة بريطانيا، تحذير شديد من مخاطر شحن الهاتف المحمول على السرير، وبعد أن حدث اندلاع حريق داخل البيت في مدينة تينيسايد، خلال الأسبوع الماضي، استجاب جميع رجال الإطفاء لمكالمة هاتفية عن حريق في إحدى المنازل.

كما أنه حدث أيضا في المنزل المكون من حوالي طابقين في مدينة وايتلي باي، حيث أنه شب حريق داخل غرفة النوم الموجودة في الطابق الأول، وظهر لاحقاً أنه حدث هذا الشيء بسبب شاحن تليفون تم وضعه على السرير وهو يشحن، وزادت درجة حرارة الهاتف المحمول مما أدى إلى اشتعال حريق من خلاله.

تعليمات عند شحن الهاتف المحمول