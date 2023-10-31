أوعي تاكلها تاني حتي لو هتموت من الجوع !! .. 6 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأسماك من أنواع اللحوم المعروفة والتي لها شعبيه كبيره خاصه في مصر يقبل على تناولها العديد من الأشخاص نظرا لما لها من مذاق مميز وتختلف أنواع الأسماك، ولكل نوع مذاق خاص به ولكن ليست كل أنواع الأسماك صالحة إلى أن يتم استخدامها وتناولها، هناك بعض الأنواع التي قد يوجد فيها سم وبنسبة كبيرة وتناولها قد يؤدي إلى الوفاة لهذا وجب التنبيه في هذا الموضوع نذكر لكم تلك الانواع تابعوا للتفاصيل.
أسماك تؤدي إلى الوفاة
مؤخرا أوضحت دراسات حديثة أن هناك بعض انواع من الاسماك يرتفع بها نسبة الزئبق، ومعروف أن الزئبق هو مادة سامة الإكثار من تناول هذا النوع من الأسماك يصيب جسم الإنسان بضرر او باخر ويؤدي الى تدمير الجهاز العصبي ومن تلك الأنواع ما يلي:.
- سمك الخشن البرتقالي
- سمكة القط.
- سمكة الأسد.
- سمكة البقرة
- سمكة تسمى الأرنب أو سمكة المنفاخ.
- سمكة العقرب.
- سمكة البلامة.
- سمك القرش
- سمك أبو سيف.
نصائح عند شراء السمك
- أولا عندما نقوم بقطع السمك اذا كان طازج لا يخرج منه أي دماء بينما لو كان فاسد فنجد أنه يصدر نزيف دموي لذلك بأن هذا النوع من الاسماك يجب ان يتم التخلص منه على الفور.
- ثانيا عند شراء السمك لابد وألا تكون له رائحه كريهه ويجب كذلك النظر إلى لون عين السمك لأن السمك الطازج تكون لون عينه صافي.
- ثالثا واخيرا عند شراء السمك إذا تم الضغط عليه وتركت آثار أصابع عليه فهذا دليل على أنه سمك غير صالح
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