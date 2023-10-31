دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد القهوة من المشروبات الساخنة التي لا خلاف عليها من بين الكثير من سكان العالم فهي المشروب رقم واحد في العالم بالنسبة للكثيرين لما لها من خصائص تثير وتحفز التركيز بدرجة لا يمكن تخيلها فالبعض لا يتخيل يومه دون الحصول على كوب من القهوة والتي حال تناولتها باعتدال تعد عنصر لا غنى عنه ، لكن ما لا يدركه الكثير من الناس أن فوائد القهوة لا تتوقف فقط على المشروب بل إن التفل المتبقي في قاع الفنجان عقب الانتهاء من تناول القهوة كنز لا يمكن التفريط به بعد الآن وهو ما سنوضحه تباعا من خلال الفقرات التالية في المقال – استخدامات تفل القهوة يساعد هذا التفل في التخلص من رائحة الثوم التي لا تفارق اليد عن طريق فرك الأصابع به

يساعد تفل القهوة أو تربة القهوة على تقشير البشرة بشكل أكثر من رائع لدى المزج بينها وبين العسل أو زيت جوز الهند لتمنح نتائج ممتازة تطبيق تربة القهوة على الوجه يمنح البشرة ملمس رائع ويعمل على تحفيز الدورة الدموية ويقي من اشعة الشمس الضارة

يساعد على التخلص من السسلوليت من خلال الخلط بينها وبين العسل أو زيت الترطيب

تدليك الشفاه بتفل القهوة يساعد على تقشيرها والتخلص من الجلد الميت ومن ثم قم بترطيب الشفاه عن طريق وضع زبدة الكاكاو أو زيت اللوز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هترميه تاني .. 5 استخدامات عبقرية ل ” تفل القهوة ” من بينها” العناية البشرة ” ستندمين لو لم تجربيها !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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