“خلى بالك على عيالك “…… وضعت الأم كاميرا مراقبة في غرفة ابنتها وما رأته كان صادما.. وشافت صدمة تشيب الرأس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تربية الصغار هي أمر صعب للغاية خاصة وأن الأطفال تحتاج الى عنايه كبيره وإلى عيون تظل مستيقظة طوال الوقت للاطمئنان عليهم، خاصة وأن الطفل قد يقوم بأذية نفسه دون أن يدري، لهذا اضطرت سيدة تدعى أشلي أن تقوم بوضع كاميرا في غرفه أطفالها، وكانت المفاجأة المفزعة عندما تفقدت هذه الكاميرا ماذا حدث هذا ما سوف نتعرف عليه ،ولماذا اضطرت أشلي إلى أن تقوم بوضع الكاميرا في غرفة اطفالها كل ذلك سوف نذكر لكم تابعونا للتفاصيل.

لماذا قررت الأم تركيب كاميرات مراقبة في غرفة أطفالها؟

في هذا السياق قالت السيدة أمريكية تدعى أشلي انها تعمل لهذا ذلك الأمر يجعلها تبقى خارج المنزل بعيدا عن أطفالها طوال اليوم، وبناء عليه قرر أن تطمئن عليهم لذلك قامت بوضع كاميرا في غرفه أطفالها الأربعة ، حتى تتمكن من متابعتهم وهي خارج المنزل وفي يوم شاهدت حركة غريبة في الكاميرا وسمعت أصوات مريبة ما بين أصوات الصراخ وأحيانا أغاني بصوت مرتفع، وهذا جعلها في حالة من الخوف والفزع لهذا تركت عملها وذهبت مسرعه لتكتشف الأمر.

ما الذي حدث في غرفة الأطفال؟

قالت أشلي أنها عندما ذهبت الى بيتها اتجهت مسرعا نحو غرفة أطفالها وتفقدتهم وتأكدت أنهم جميعا بأمان تام، ولكن عندما قامت بمراجعة الكاميرا، تأكدت بأن هناك أحد الأشخاص قد تلاعب بها وقام باختراقها ووضع تلك الاصوات حتى يفزع الاطفال.