“أبكى الملاين”طالب أجاب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة مذهلة قد آثارت وأبكت المصححين ماذا كتب الطالب في ورقة الامتحان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتكرر في كل عام بالتحديد في مواسم الامتحانات العديد من الغرائب والطرائف التي تمر على المدرسين أثناء الامتحانات منها ما يكون مؤثر ويجعل المدرس يصل لحد البكاء أو حتى يصل إلى حد الضحك العميق، هذا ما حدث مع احد مدرسين اللغه العربيه حيث انه قد شاهد اجابة مميزة لطالب جعلته يندهش خاصة وأن هذا الطالب كان في عمر صغير، وقد تمكن من كتابة تلك الإجابة التي كانت مميزة عن جميع الإجابات الأخرى لزملائه الموجودين من حوله، وقد انتشرت ورقة إجابة الطالب على موقع التواصل الاجتماعي وحصدت الكثير من التعليقات الإيجابية، ولكن ماذا كتب هذا الطالب تابعونا للتفاصيل.

إجابة الطالب رد فعل المعلم عليها

ترجع أحداث هذه القصة إلى امتحان اللغة العربية والذي يكون فيه فقرة خاصة بالقراءة والإعراب والنصوص والنحو وفي الجزء الخاص بالإعراب كان السؤال الذي أجاب عليه الطالب، التي حيث كان مطلوب إعراب آية قرآنية قوله تعالى خلق الإنسان من عجل وكتب الطالب خلق فعل ماض لن ينسى فاعله، وأنا لن اكتب مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل، وعندما رأى المدرس هذه الإجابة بكى كثيرا بسبب دهشته ودون له عبارة محتواها بارك الله فى علمك وأدبك وأحسنت ممتاز ” و اعطى للطالب الدرجة الكاملة فى الامتحان ٢٠ درجة.

تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي

في هذا السياق قد حصد الطالب الكثير من التعليقات الإيجابية ما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الطالب تربى جيدا على معرفة ربه ودينه الإسلامي وبالطبع في مثل وجود هذا الطالب لا يمكن أن يخشى على وطن ”