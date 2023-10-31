دلعي جوزك أخر دلع .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنه أبدا !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعية التي يكثر البحث بشأنها بمواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة وهذا الأمر يعكس لنا بشكل كبير ما لهذا الزيت من أهمية كبرى حيث أنه يدخل في العديد من الأمور التي تتعلق بالطهي وكذلك التجميل بفضل محتواه من العناصر الغذائية الرائعة ، كما أن القرنفل بدوره لا يقل أهمية عن زيت الزيتون في هذا المجال لذا فإننا سنوضح من خلال مقالنا هذا كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الخليط المبهر وكذلك كيفية استخدامه والنتائج التي ستحصلين عليها من جراء ذلك . – مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل 1/4 كوب زيت الزيتون.

1 ملعقة طعام زيت قرنفل.

علبة أو زجاجة بلاستيكية كي تحفظ الخلطة بها.

اناء لعمل الخلطة به. – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل أولا قومي بوضع كافة المكونات في داخل إناء ومن ثم نضع هذا الإناء فوق مياه ساخنة حتى تسخن الخلطة

يتم تطبيق الخليط على فروة الرأس وتركه لمدة ثلاث ساعات قبل أن يتم شطف الشعر ثم التكرار مرتين في الأسبوع. – فوائد زيت الزيتون على القرنفل للشعر يساعد هذا المزيج في حماية الشعر من التساقط

يحسن من الدورة الدموية لفروة الرأس ما يعزز من نمو الشعر

يحافظ على الشعر من التلف كما أنه يعمل على ترطيب الشعر ومنحع مظهر رائع

التخلص من قشرة الشعرة وجعله أكثر لمعانا

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