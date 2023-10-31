“بذراية واحدة تصنع المعجزات” .. صدمة كبيرة تحدث لجسمك عند بلع بذر الليمون دون أن تدري .. ازاي مكناش نعرفها !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الليمون يدخل في الكثير من الوصفات سواء الأكلات أو المشروبات ،لذا يعتبر من أساسيات أي منزل لإحتوائه على مقدار هائل من فيتامين سي وتستطيع أن تستفيد بجزء هائل منه بدون ان تستهلك كمية هائلة منه، ويمكن أن تستخدم الليمون للوقاية من نزلات البرد والكورونا بواسطة إضافته على أي مشروب دافي، أيضًا يمكن أن تضيف الليمون على سائل التنظيف (ماء وليمون وقليل من الخل) يعطي رائحة منعشة ويزيد من نسبة التطهير في تلك السائل، وبالرغم من كل المزايا الخاصة به إلا أن هناك الكثير لا يستخدم بذر الليمون ويتخلص منه في القمامة، لذلك سوف نستعرض لكم معلومات لم تكن تعرفها من قبل عن بذر الليمون .

معلومات لم تكن تعرفها من قبل.. بذور الليمون مفيدة أم مضرة للجسم ؟!

والجدير بالذكر ان هناك عدة أقاويل تنصح بتناول بذور الليمون فهي لا تعطي أي ضرر أو آثار سلبية على الصحة، وأن تناول بذور الليمون غير مقلق، حيث إنك إذا تناولت بذور الليمون بدون قصد في طعامك فلا يعود عليك بالسلب مهما كانت الكمية التي تناولتها، ولبذر الليمون فوائد والتي جاءت كالآتي: