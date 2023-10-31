حاجه كده بره الصندوق عمرها ما هتخطر على بالك سر عدم وجود النمل في محلات الحلويات والمخابز هتنبهري يا ريتني عرفتك من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من النمل خاصة في فصل الصيف بانتشاره في المنازل ويرغبون في التخلص منه، حيث يلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام المبيدات الحشرية بالرغم من أنها ضارة بأفراد المنزل إلا أنها تقضي على النمل سريعا وهناك بعض الطرق الأخرى ولكن هناك سؤال يطرأ على ذهن العديد من الأشخاص هو عدم وجود نمل في المخابز ومحلات الحلويات بالرغم من أن هذه الأماكن من أكثر الأماكن التي تجذب النمل إليها لوجود الحلويات بها والسكر وبالرغم من ذلك لا يصلح استخدام أي مبيدات حشرية لأن الأطعمة سوف تتلوث ولكن هناك سر يلجأ إليه أصحاب المخابز والمحلات سوف نتعرف عليها خلال المقال التالي.
سر عدم وجود النمل في محلات الحلويات وطريقة التخلص منه نهائيا
هناك طريقة يستخدمها اصحاب المحلات والمخابز في التخلص من النمل بدون استخدام مبيدات حشرية لتأثيرها على الدارة على على أطعمة، حيث انها تستخدم كميات من السمسم في جميع أركان المحل كما أن السمسم يعد من أهم المواد الطبيعية التي تقاوم النمل ولا يقترب من المكان الذي به السمسم لأنه يؤثر على النمل بشكل سلبي لذلك يبتعد وسمسم يعد أحد المواد الطبيعية التي لا تسبب اي ضرر على الأطعمة.
سر السمسم في القضاء على النمل النهائية
السر في استخدام السمسم في طرد النمائية من المكان وعدم اقترابه مرة اخرى حيث انه يحتوي على مواد مؤذية للنمل تؤثر على حاسة الشم لديه لذلك يفر هاربا من المكان الذي يوجد به السمسم.
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