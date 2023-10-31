فكرة جهنمية هتريحك طول عمرك .. ضعي” كيس الملح” على أنبوبة الغاز بهذه الطريقة.. ووفري فلوسك جربيها هتنبهري!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع دخول فصل الشتاء نجد أنبوبة الغاز قد انتهت في وقت قصير جدا دون أي سبب واضح، فهذا الأمر يسبب قلق لدى ربه المنزل خاصة أن أسعار أنابيب الغاز مرتفعه جداً عما كانت عليه من قبل ، فقام العديد من المواطنين بالبحث عن طرق فعالة لتقليل إستهلاك أنابيب الغاز فهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال وهو إستخدام كيس الملح الذي يساعد على إزالة مشكلة إستهلاك الغاز في وقت قليل جدا، كما يساعد أيضا على توفير الطاقة هبا بنا لمعرفة الطريقة بالتفاصيل.

تعرف معنا علي كيفية إستخدام الملح لترشيد استهلاك الغاز

هناك طريقتان يمكنك من خلالهم استخدام الملح لتقليل إستهلاك على أنابيب والحفاظ على استمرارها لأطول فتره ممكنه

الطريقة الأولي :وهي إستخدام إناء من الماء مع كيس الملح ثم ملء الوعاء بالماء ونضع فيه الكيس ثم نضع الانبوبه في الوعاء بحيث لا تكون مغموره جزئيا في الماء ويكون بعيدًا عنها ومن المعتقد أن هذه الطريقة تؤدي إلى تقليل إستهلاك الغاز وترشيد إستخدام الأنبوبة.

الطريقه الثانية: عبارة عن وضع كيس من الملح فوق الانبوبه بجانبها أو فوقها لأنه يقلل من إستهلاك الغاز ويساعد على علاج تلف الأنبوبة بشكل سهل وبسيط ويمكنك إجراء هذه التجربة ومراقبة النتائج بنفسك وسوف تلاحظ الفرق أمامك.