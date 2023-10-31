“دور عليه في الأماكن دي هتلاقيه بسرعة” .. 3 علامات تنبئ بوجود ثعبان في المنزل .. انتبه فوراً قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أكتشف مكان وجوده فورا علشان ميكونش سبب في موتك! يعتبر وجود الثعابين في المنزل أمر مفزع حقا لأن ذلك يترتب عليه خطر كبير يحيط بجميع الأسرة والأشخاص المقيمين في المنزل، ومهما اختلفت أنواع الثعابين سواء كانت سامة أو لا فإن جميعها تؤدي إلى الهلاك، كما أن طريقة قتلها للشخص تختلف بين السم أو العصر” الخنق” فكلاهما طريق واحد للموت، لذلك لابد من ترقب المنزل وفحص بعض الأماكن باستمرار للوقاية من الخطر، ونقدم لكم العديد من الطرق للتعرف علي وجود الثعابين أو لا.

اكتشف أماكن وجود الثعابين في المنزل

وفقاً للأبحاث والدراسات التي أجريت في هذا المجال يمكننا أن نتعرف على أماكن وجود الثعابين بأنفسنا، وتتمثل أماكن وجودها فيما يلي:

توجد في الأماكن الرغبة الباردة خاصة في فصل الصيف لأنها تميل إلى البيات الشتوى في الفصول الأخرى.

كما أن وجود ضوضاء في المكان نتيجة لتواجد الضفادع يجذب الثعابين.

كما أنها تمكث في الأماكن المظلمة من البيت والبعيد عن ضوء الشمس والإضاءة.

كذلك وجود الحشرات والزواحف مثل الفئران والابراص والسحالي يجذب الثعابين لأنها الطعام الأساسي لهم.

كيفية التعامل مع وجود ثعابين في المنزل

نظرا لخطورة الثعابين وعدم توقع ردة فعلها يجب عدم التعامل معها بشكل مباشر، لذلك يرجي الاتصال بالشركات المختصة في ذلك لأنها على تدريب كافي للامساك بالثلاثين والتخلص من سمومها، كما يمكن استخدام النباتات الطبيعية في طردها مثل الشيح.