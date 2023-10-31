دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يسعد الكثير من الأباء والأمهات بخبر الحمل بشكل لا يصدق حيث أن هذا الأمر يعد حلما للكثيرين وهو تكوين أسر ، فتجد أنهم يفكرون كثيرا في المولود الجديد ومن الأمور التي يتم التفكير بها بشكل جدي طوال فترة ال 9 شهور الخاصة بالحمل هو الاسم الذي سيحمله هذا الطفل وهي عملية يشترك فيها الأصدقاء والمقربين من العائلة حيث أن كل فرد يدلو بدله لانتقاء الاسم الأفضل والذي يحمل معني رائع إضافة إلى ندرته التي هي عامل جاذب بشكل كبير فنجد العديد من الأطفال بأسماء غير معتادة وهو أمر بات شائع بكثرة لكن يجب أن نكون على دراية بمعاني هذه الأسماء وإلا وقعنا في الخطأ
– أسماء ممنوعة
جدير بالذكر أن الدولة كانت قد حددت من خلال قانون الأحوال المدنية أن هناك مجموعة من الأسماء قد تم حظرها بشكل نهائي من التداول ومن يجرؤ على المخالفة سيتعرض للغرامة المالية والتي تبلغ نحو 200 جنيه والتي ارتأى البعض أنها قليلة نوعا ما وهناك مقترح لزيادتها كي تكون رادعة بشكل كافي
– اسماء محظورة من التداول
- يتم منع تلك الأسماء المركبة التي كانت شائعة فيما مضى
- لا يجوز أن يكون لدى الأب الواحد طفلين يحملان نفس الاسم
- عدم السماح بإطلاق تلك الأسماء التي يحمل في طياته إهانة للدين الإسلامي أو الشرائع السماوية الأخرى حرصا على عدم وجود مشكلات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابعد عن هذه الأسماء .. غرامة مالية تقرها الحكومة لمن يسمي ” المولود الجديد ” بتلك الأسماء المحظورة قانونا !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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