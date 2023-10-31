“لغز للأذكياء فقط”.. ما هو جمع كلمة “خل” التي حيرت أغلبية عمالقة اللغة العربية.. مش هتتوقع الإجابة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد اللغة العربية من أكثر اللغات الغنية بالمعاني والمصطلحات حيث تعتبر بحر غاص فيه الكثيرين من علماء وفقهاء اللغة لدراسة العديد من فروعها الزاخرة منها الصرف والنحو والبلاغة والشعر وغيرها، كما أهتم الكثيرين منهم بحل الألغاز اللغوية المحيرة والصعبة التي شغلت الأذهان وأثارت الفضول من بينها كلمة “خل” التي وجد العديد من الأشخاص صعوبة في إيجاد الجمع الخاص بها، لذا نحاول معكم اليوم حل هذا اللغز الذي حير الجميع.
ما معنى كلمة “خل” في اللغة العربية
يجب في البداية التعرف على معنى كلمة “خل” لكي يمكنك جمعها، ومن الجدير بالذكر أنه يختلف معناها بحسب تشكيلها لما لها من معاني عديدة بسبب إختلاف التشكيل، وكلمة “خل” لها العديد من المعاني منها التالي:
- تأتي كلمة خِل بكسر الخاء في اللغة بمعنى الصاحب أو الصديق المقرب.
- بينما معنى خَل بفتح حرف الخاء فهي نوع من أنواع الحمضيات والتي يتم استخدامها في طهي الأطعمة وتجهيز السلطات.
حل اللغز المحير لجمع كلمة “خل”
يمكنك الآن التعرف على حل اللغز الذي حير الكثيرين والذي سنتوصل له عند معرفتنا لتشكيل الكلمة وطريقة كتابتها، حيث نوضح لكم الجمع الصائب للكلمة من خلال النقاط التالية:
- كلمة خِل بكسر حرف الخاء والتي تعني الصديق فجمعها في المعجم الوسيط للغة العربية هو أخلال.
- بينما كلمة خَل بفتح الخاء والتي هي عبارة عن سائل شفاف من الأحماض الذي يتم استخلاصه من بعض النباتات، ليس لها جمع في اللغة العربية.
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