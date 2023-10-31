“لكل عروسه جديدة ” اکتشفی سر المشروب المثالی للرشاقة والصحة.. شاى الفول السودانى..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تبحثين عن مشروب لذيذ ومغذي في نفس الوقت؟ هل ترغبين في تحسين صحتك ومظهرك بطريقة طبيعية وسهلة؟ إذا كانت إجابتك نعم، فعليك تجربة شاي الفول السوداني، وهو مشروب يجمع بين فوائد الشاي الأسود والفول السوداني، واللذان يعدان من أغنى المصادر بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والمذاق الغني اللذيذ الذي يشجعك على تكراره مرة ثانية، ت

شاي الفول السوداني هو مشروب سحري يقوي مناعتك ويحافظ على صحة قلبك وأوعيتك الدموية، كما أنه يساعد في التخلص من الوزن الزائد بفضل قدرته على إشباع شهيتك لفترات طويلة، بالإضافة إلى ذلك، يحارب شاي الفول السوداني الشيخوخة المبكرة ويجعل بشرتك نضرة ومشرقة، ولا ننسى أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان والسكري وتعزيز صحة القلب عن طريق الوقايه من عوامل الخطر القلبية الوعائية بما في ذلك مستويات الدهون الثلاثية وسكر و الكثير من الأمراض المزمنة.

إذا كنت مهتمة بتجربة هذا المشروب العجيب، فإليك طريقة تحضيره بخطوات بسيطة:

– اختاري كوب شاي مناسب لحجم شهيتك، وضعي فيه ملعقة صغيرة من الفول السوداني المقشور والمجروش، مع نصف ملعقة شاى أسود، وسكر حسب رغبتك.

– اسكبي على الخليط ماء مغلي، واتركيه لمدة دقائق حتى ينقع جيدًا .

– إذا كنت تحبين طعم الحليب، فأضيفي إليه قليلًا من الحليب المكثف المحلى، وهو سيرفع من قيمته الغذائية أكثر.

والآن استمتعى بشرب كوب من شاى الفول السودانى، ولا تنسى أن تشاركى رأیک معنا.