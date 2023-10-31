“وداعا للشفرات والسويت” ..3وصفات رائعة لكل ست بيت لإزالة الشعر الزائد بسهولة وبدون ألم!..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر الزائد على الوجه والجسم هو مشكلة شائعة بين النساء، وقد يسبب لهن إزعاجًا وانزعاجًا. لكن لا داعي للقلق، فهناك حل بسيط ورخيص يمكنك استخدامه في منزلك. كل ما تحتاجين إليه هو ملعقة ملح واحدة!

نعم، الملح هو المفتاح للحصول على بشرة نظيفة وخالية من الشعر الزائد. الملح له خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة، كما أنه يساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة. بالإضافة إلى ذلك، الملح يسبب جفاف الشعر وضعفه، مما يجعله أسهل في التساقط.

في هذا المقال، سنقدم لك ثلاث وصفات سهلة وفعّالة تستخدم الملح كمكون رئيسي لإزالة الشعر من الوجه والجسم بدون ألم. جربيها وستلاحظين الفرق بنفسك.

الوصفة الأولى: الملح وزيت الزيتون

هذه الوصفة تستخدم زيت الزيتون مع الملح لإزالة الشعر من الجذور. زيت الزيتون يرطب البشرة ويمنع تهيجها، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحميها من الشيخوخة. كل ما عليك فعله هو:

– اخلطي ملعقة من الملح الخشن مع صابون زيت الزيتون المبشور.

– أضيفي إليهما قليل من ماء الورد واخلطيهم جيدًا.

– ضعي هذا المزيج على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

– بعد ذلك، افركي المنطقة بلطف لتسقط الشعر.

– اغسلي المنطقة بالماء الفاتر واستخدمي ماء الورد لتهدئة البشرة.

الوصفة الثانية: الملح والماء

هذه الوصفة تستخدم الماء مع الملح لإزالة الشعر بسرعة وسهولة. الماء يساعد على تنظيف المسام وإزالة الأوساخ والدهون، كما أنه يبرد البشرة ويخفف من التورم. كل ما عليك فعله هو:

– اخلطي نصف كوب من الملح مع ربع كوب من الماء البارد.

– ضعي هذا المحلول على بشرتك وادلكيه بحركات دائرية.

– ستلاحظين أن الشعر يتساقط من جذوره بسهولة.

– اتركي المحلول على بشرتك لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء.

**الوصفة الثالثة: الملح وكريم الحليب**

هذه الوصفة تستخدم كريم الحليب مع الملح لإزالة الشعر وتغذية البشرة. كريم الحليب يحتوي على فيتامينات وبروتينات تجدد خلايا البشرة وتزيل التصبغات، كما أنه يضفي على البشرة نعومة وإشراقة. كل ما عليك فعله هو:

– اخلطي 5 ملاعق كبيرة من الملح مع 6 ملاعق كبيرة من كركم مطحون.

– أضيفي إليهما 5 ملاعق كبيرة من كر يم الحليب واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة سميكة.

– ضعي هذه العجينة على بشرتك واتركيها حتى تجف تمامًا.

– بعد ذلك، افركي العجينة بقوة لتزيل الشعر معها.

– اغسلي بشرتك بالماء والغسول.

هذه هي الوصفات التي يمكنك استخدامها لإزالة الشعر الزائد بملعقة ملح واحدة. جربيها وستندهشين من النتائج. لا تنسي أن ترطبي بشرتك بعد كل وصفة لتحافظي على صحتها وجمالها.